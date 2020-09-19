خبير: الحكومة اللبنانية هي وليدة صراعات أمريكية إيرانية

واعتبرت الخارجية الفرنسية "أنه في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمة غير مسبوقة، فإن فرنسا تأسف لعدم التزام الساسة اللبنانيين بتعهداتهم التي أعلنوها في أول سبتمبر/ أيلول وفقا للإطار الزمني المعلن".

يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية وفيق ابراهيم، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، الحكومة اللبنانية هي وليدة صراعات أمريكية إيرانية بتدخل سعودي وفرنسي، هكذا يتم تشكيل الحكومات اللبنانية منذ مدة من الزمن.

ويشير ابراهيم إلى أنه يصادف الآن احتدام الصراع الإيراني الأمريكي والذي يزداد عنفا، خاصة أن الولايات المتحدة تطالب في الفترة الأخيرة بتجديد عقوبات حظر السلاح على إيران، غير أن فرنسا رفضت بتاتا هذا الأمر، وهذا يدل على أن موضوع تشكيل الحكومة في لبنان، يتجه إلى مزيد من الصعوبة.

ولفت ابراهيم إلى أن الصراع الاقليمي والدولي لا يزال شرسا، والدليل أن الرئيس سعد الحريري المعروف بصلاته القوية مع الرئيس نبيه بري وآخرين، يمثل اليوم قمة التشدد، لذلك علينا أن نترقب المرحلة المقبلة، و نتسائل: هل الأطراف المرتبطة بالأزمة اللبنانية أصبحت تفضل حكومة خشية من أن يذهب لبنان إلى حالة عميقة من الفوضى؟ غير أن الأمريكيين يواصلون تشددهم وفرضهم للعقوبات التي لا لزوم لها، والتي تشكل عرقلة للمبادرة الفرنسية.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي