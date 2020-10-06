قيادات فلسطينية تحذر من كوارث اجتماعية في مخيمات لبنان

أطلق مدير وكالة "الأونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني، خلال زيارته الأخيرة لمخيم عين الحلوة، تحذيرا أن الوكالة تعاني من عجز مالي قد تكون معه غير قادرة على دفع رواتب الموظفين قريبا في ظل انشغال العالم بأزمة "كورونا"، فالأوضاع صعبة جداً وتسير نحو كارثة بكل الاتجاهات، إذا لم تتوفر التبرعات المالية.