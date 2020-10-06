قيادات فلسطينية تحذر من كوارث اجتماعية في مخيمات لبنان

يقول عضو قيادة الساحة اللبنانية في حركة "فتح" اللواء منير المقدح في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:
هناك ضغط كبير على وكالة الأونروا، وهذا الضغط ليس جديدا، لكنه وصل لتقليص الخدمات بنسبة عالية داخل المخيمات الفلسطينية، واليوم الواقع الاقتصادي من أصعب ما يكون، حيث وصلت نسبة البطالة" للفلسطينيين في لبنان إلى نسبة 90 %، ناهيك عن أن الاف طلاب المدارس لم يجدوا لهم مقاعد للدراسة، بالإضافة إلى الوضع الطبي السيء الذي يعاني منه الفلسطينيون في ظل جائحة "كورونا"، لذلك إذا توقفت الأونروا عن تقديم الدعم سيصبح هناك كوارث في المخيمات الفلسطينية".
بدوره يقول مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان مروان عبد العال:
لا شك أن الأونروا منذ وقت سابق، كانت دائما تحذر أن هناك تقليص في موازنتها، وتقليل من خدماتها، في ظل ارتفاع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والان التحديات الطبية من باب الوباء وما له من انعكاسات" على حال الفلسطينيين، من وضع إغاثي وعمل وخدمات. وهذا يبشر بكارثة بالمعنى الاجتماعي والسياسي، بحكم عملية تجفيف الموارد المالية المقدمة للوكالة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
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