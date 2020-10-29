مستشار رئيس لبنان لـ"سبوتنيك": زيارة الوفد الروسي مؤشر على الاهتمام بإعادة النازحين لبلادهم

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الأربعاء، وقوف روسيا الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها.

يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" إلى:

"إن زيارة الوفد الروسي للبنان، مؤشر على اهتمام الحكومة الروسية بموضوع إعادة النازحين السوريين وهي تتمة للمبادرة التي أطلقها سابقا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ويشير أبو زيد إلى أن الرئيس ميشال عون كان من المبادرين من بداية الأحداث في سوريا، وكان يقول: هناك لجوء إنساني ولجوء أمني للناس الهاربين من مناطق الاضطرابات الأمنية والحرب التي كانت تسير في سوريا، إلى المناطق الامنة، وهكذا أصبح لبنان ساحة للجوء السوريين في ذلك الوقت.

ولفت أبو زيد إلى أن فخامة الرئيس قال بشكل واضح، إنه يوجد الآن مساحات جغرافية آمنة في سوريا، وهناك إمكانية كبيرة جدا للسوريين المقيمين في لبنان أن يعودوا إليها، تنفيذا للمبادرة الروسية، وبالتنسيق مع الدولة السورية.

ويرى أبو زيد أن المشكلة كانت في لبنان، بعدم وجود موقف موحد من الأطراف السياسية على آلية وكيفية تنفيذ العودة، وإصرار البعض على عدم محاورة الحكومة السورية، إلى أن صار هناك اتفاق بالحكومة على خطة واضحة بهذا الخصوص، وننتظر قدوم حكومة جديدة تسير في هذا الاتجاه السليم.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي