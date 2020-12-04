حطيط: الإصرار الأمريكي على إحداث خلل أمني في لبنان لا يزال قائما

​قرر مجلس الدفاع الأعلى في لبنان تمديد التعبئة العامة و​حالة الطوارئ​ في ​بيروت​ إلى نهاية شهر/ آذار من عام 2021، كما اطلع المجلس المذكور من الأجهزة الأمنية على معلومات تحذر من تهديدات أمنية جديدة، وطلب اتخاذ أعلى مستوى من الجهوزية.

يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» بهذا الصدد:

"حتى الآن لم تنجح المحاولات للإخلال الأمني، لكن الإصرار الأمريكي على إحداث خلل أمني في لبنان، لا زال قائما ضمن خطة بومبيو، لذلك استهداف هذه الشخصية أو تلك، والتي يشكل استهدافها خللا أمنيا غير مستبعد".

ويشير حطيط إلى أن لدى لبنان 45 يوما متبقية من مدة ولاية ترامب، وهذه الأيام ستكون بالغة السوء على لبنان، لأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مستمر بكل خبث في تنفيذ خطته التي تستهدف لبنان.

ولفت حطيط إلى أن خطة الاغتيالات هي خطة أمريكية - صهيونية معتمدة منذ مطلع عام 2019، ضمن سياق الاستراتيجية الأمريكية المركبة من ناعمة وذكية وخفية. ولذلك لعدم وجود إمكانية القيام بعمل عسكري إسرائيلي لضرب "حزب الله" وتجريده من سلاحه، إن لم يكن مسبوقا بانفجار أمني داخل لبنان، وإسرائيل تتحضر الآن لعمل عسكري ضد لبنان فيما لو نجح الانفجار الأمني.

التفاصيل في الملف الأمني المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي