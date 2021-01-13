خبير عسكري: ربما تخطط إسرائيل لاغتيال ما أو استهداف منشآت الصواريخ النوعية في لبنان

قدمت مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وإلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، عبر الخروقات الجوية المستمرة والخطيرة منذ بضعة أيام.

يقول الخبير العسكري العميد شارل أبي نادر، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» بهذا الصدد:

"بالأساس لم يوقف العدو الإسرائيلي مناوراته في المراقبة والرصد عبر اختراق الأجواء اللبنانية، وهذا الموضوع كان مسارا دائما للأعمال الإسرائيلية".

ويشير العميد شارل أبي نادر إلى أن الأجواء المحيطة بالمنطقة، توحي وكأن الإسرائيليين يستنفرون، إما دفاعا أو هجوما، أو بالإتجاهين. والمقصود أنهم يحتاطون لعملية رد لـ"حزب الله" ما زالت مفتوحة، وهم ما زالوا يمارسون إجراءات استثنائية على الحدود مع لبنان، مما تستدعي المراقبة على تحركات أو إجراءات غير طبيعية في هذا الإطار.

ولفت العميد أبي نادر، إلى أن الإسرائيليين ما زال في صلب مخططاتهم، ربما تنفيذ إما عملية اغتيال لأحد قادة "حزب الله"، أو عملية استهداف لمنشآت يعتبرونها خطرة، كالصواريخ النوعية الدقيقة التي تشغل بالهم، وهي دائما في مخططات مراقبتهم.

ويرى العميد أبي نادر أن جميع هذه النقاط ربما استدعت بالعدو الإسرائيلي مؤخرا، لرفع مستوى المراقبة.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي