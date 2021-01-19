خبير: هناك محاولة لترتيب مصالحة بين عون والحريري للضرورة الملحة بتشكيل الحكومة

أفادت وسائل إعلام لبنانية عن لقاء مدير عام ​الأمن العام​ ​اللواء عباس إبراهيم​، ​مع كل من الرئيس ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، في مسعى لتنفيذ مبادرة البطريرك الماروني ​بشارة الراعي إلى عقد مصالحة تعيد الثقة بينهما.

يقول الكاتب والمحلل السياسي، سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» بهذا الصدد:

"من الواضح أن اللواء عباس إبراهيم، هو الوسيط الوحيد، وهو رجل عسكري، بينما القوى السياسية فقدت دورها وتأثيرها، لأن معظم الوساطات الأخرى، من البطريرك الماروني أو من الثنائي الشيعي، أو من غير الأطراف، لم تؤد إلى نتيجة مرجوة، وهذا يُظهر كم أصبح الوضع مقفلا ومأزوما في لبنان".

ويشير أبو زيد إلى أن هناك "من جهة أخرى، محاولة لترتيب مصالحة بين الرئيسين، للضرورة الملحة من أجل تشكيل الحكومة، خاصة بأن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية ومالية خانقة لابد من إيجاد مخرج لها".

ولفت أبو زيد إلى أن كل المعلومات المتوفرة لا توحي بأن هناك ولادة سريعة للحكومة، ولا بد من بعض الوقت لتنضج الظروف الداخلية والخارجية المواتية لتشكيلها.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي