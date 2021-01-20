خبير: توجيه اتهام للحاكم المركزي اللبناني بغسل أموال قضية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى كارثة

صرحت وزارة العدل اللبنانية أنها تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

قالت وزيرة العدل اللبنانية كلود نجم، إنها سلمت الطلب بشأن حاكم المركزي إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى القانوني.

يقول الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيار عازار، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"هذه قضية خطيرة جدا، أن يتم التداول بموضوع الحاكم المركزي، كما أن مجرد فكرة توجيه اتهام مبطن له، بغسل الأموال أو ما شابه ذلك، فهذا الأمر خطير جدا ويمكن أن يؤدي إلى كارثة كبيرة".

ويرى الدكتور بيار عازار أن "الحاكم رياض سلامة، لا يمكن أن ينغمس في عملية تبييض أموال، وهو المؤتمن على إدارة النظام المصرفي ككل، وهو ليس صاحب أو رئيس النظام المصرفي كما يعتقد الكل، وإنما ينظم عمل المصارف".

ويعتقد الخبير عازار أن هنالك ربما ثغرة في علاقة الحاكم رياض سلامة مع أنصار النقد الدولي الخاص، وهذه القصة الحساسة يجب أن نبحث عنها لكي نفهم توقيت هذه الخطوة السويسرية.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي