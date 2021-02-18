خبير: تصاريح واشنطن لا تتطابق دائما مع السلوك السياسي للإدارة الأمريكية

قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث، إن الإدارة الجديدة للبيت الأبيض لن تغير موقفها وسياستها تجاه "حزب الله"، مؤكدة أنه سيظل "منظمة إرهابية".

وتابعت غريفيث تقول "ما يهمنا في لبنان هو أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تلبية احتياجات الشعب اللبناني وتحقيق الإصلاحات المطلوبة وقرار تشكيلها يعود إلى الشعب اللبناني".

يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، ليس هناك دائما تطابقا ما بين التصاريح الأمريكية وما بين السلوك السياسي الذي تقوم به الإدارة الأمريكية، لذلك هذا التصريح تكرار لموقف مبدئي ثابت، وهذا لا يعني بأن الإدارة الأمريكية لن تفسح المجال لحكومة يكون فيها "حزب الله" مشاركا بشكل من الأشكال.

ويرى أبو زيد أنه قبل أن يتم التوافق أو الاتفاق ما بين الإدارة الأمريكية وإيران ستبقى المواقف الأمريكية تشدد على الناحية المبدئية دون أن يكون هناك تراجعا حتى بموضوع العقوبات وغيرها من المسائل، لكن هذا لا يعني أن الإدارة الجديدة لن تذهب إلى مفاوضات أو تسوية جديدة مع إيران ومحور المقاومة.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي