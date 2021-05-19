خبير: المواقف العدائية ضد السعودية تضر بلبنان ولدينا علاقات تاريخية معها

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون في بعبدا، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، وتسلم منه كتابا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية.

فيما أكدت الرئاسة اللبنانية أن "ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس موقف الدولة اللبنانية ورئيسها"، مشددة على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج وفي مقدمتها السعودية، وحرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها.

يقول الكاتب الصحفي يوسف دياب، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"موقف الوزير شربل وهبة، هو موقف مفاجئ ومحبط جدا، لأن هذا الموقف لم يصدر عن أي مسؤول سياسي في لبنان، أو عن شخص من عامة الناس، بل صدر عن وزير خارجية لبنان، الذي تمثل تصريحاته ومواقفه الموقف الرسمي اللبناني".

ويشير دياب إلى أن "المواقف وردود الفعل التي صدرت هي مبررة لأسباب عديدة، أولها: أن المملكة العربية السعودية ليست دولة في موقع العداء مع لبنان، لتطلق عليها هذه الاتهامات وهذه النعوت، على أنها مع دول الخليج راعية للإرهاب، وهي التي مولت "داعش" والتي زرعتها في الأنبار ونينوى وفي تدمر، فهذا الكلام مخيب للآمال".

ولفت دياب إلى أن "مثل هذه المواقف العدائية تضر لبنان إلى حد كبير، خاصة أن لديه علاقات ليست سياسية واقتصادية فقط، بل تاريخية وأخوية مع السعودية، والتي كانت على الدوام شريان العون للبنان في كل الأزمات، وخاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي