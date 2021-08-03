لبنان يطمح إلى تصنيع لقاح "سبوتنيك V" للسوق الداخلي والشرق الأوسط

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، اليوم الثلاثاء، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان"، أهمية تصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي على الأراضي اللبنانية، وذلك على خلفية استكمال إجراءات توقيع الاتفاق التجاري بين هيئة الاستثمار الروسية وشركة "أروان" للصناعات الدوائية.

عن ذلك قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، في حديث خاص لإذاعتنا، إنه:

"بعد الانتهاء من الاجتماع مع هيئة الاستثمار الروسي اليوم الثلاثاء في موسكو، تم الانتهاء من العقد التقني، وتم تذليل كل العقبات، ولم يتبق سوى وضع الأمور المتعلقة بالمواد الأولية، وعندما ننتهي من ذلك، يصبح عندنا توقيع على العقد النهائي بخصوص اللقاح".

وعن أهمية هذا الاتفاق قال حب الله: "بلا شك هذا الاتفاق جيد لجميع الأفرقاء، ويضع لبنان على خارطة تصنيع اللقاح، ويدعم فكرة أن لبنان متقدم صحيا وصناعيا، ويثبت قدرته على تقديم اللقاح للشعب اللبناني وللشرق الأوسط".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي