هل تنجح خارطة الطريق في إخراج لبنان من أزمته وما هي مقومات نجاحها؟

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أنه ورئيس الجمهورية ميشال عون اتفقا على خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها الحالية التي اندلعت مع دول الخليج مؤخرا، على خلفية تصريح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

يقول مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن، إن "خريطة الطريق لم تتبلور بشكل نهائي بعد، ليجتمع مجلس الوزراء مجددا، ولكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد اجتماعه مع كل من الرئيس ميشال عون يوم أمس ومن ثم مع الرئيس بري، ألقى خطابا شديد اللهجة احتوى على عدة إشارات ضمينه، ولم يطلب بشكل مباشر الاستقاله من الوزير قرداحي إنما طالبه بتحكيم ضميره، وخاطب حزب الله بشكل مباشر كما أنه لم يلوح بالاستقاله.

وأضاف أبو زيد إلى أن الخلافات بين الدول تحل دبلوماسيا، ونحن يجب أن نتفق على استكمال العمل، لأن لدينا الكثير لنقوم به من التحضيرات للانتخابات النيابية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتدقيق الجنائي.

وأشار أبو زيد إلى أن موقف وزارة الخارجية الروسية بالنسبة لهذه الأزمة، موقف مستجد، ويشير إلى أن هذه الأزمة الحالية مع دول الخليج، من الممكن أن تؤئر سلبا على استقرار الوضع السياسي اللبناني، خصوصا وأن البلاد تعاني من أزمات متعددة اقتصادية ومالية واجتماعية، كما وأن سبب الأزمة المعلن غير مقنع.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي