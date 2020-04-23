العالم بانتظار طائرات تقليدية تعمل بمحركات كهربائية

موضوعات الحلقة: الجيش الروسي بانتظار منظومة حرب إلكترونية لا نظير لها في العالم، الأمريكيون يصفون محرك صواريخ روسي بالمعجزة التكنولوجية، طراد "موسكو" يتوجه في نهاية أغسطس/آب، إلى البحر الأبيض المتوسط، وإيران تكشف عن رادارات استراتيجية وتزود جيشها بطائرات مسيّرة متعددة المهام.

التحول إلى الطائرات الكهربائية خلال الأعوام المقبلة

تشير الدراسات المختلفة إلى أنه بين عامي 2035-2040، سنشهد ظهور الطائرات الكهربائية، إذ ستكون الطائرات الصغيرة والمروحيات التي تتسع لنحو 19 راكبًا، كهربائية بالكامل، ولن تحتوي مطلقا على محركات تقليدية.

"خبير الطيران والمدير العام لشركة "أفينتيل" لتكنولوجيا الطيران، فيكتور بريادكا، قال في حديث لوكالة "سبوتنيك:

«الطائرات الكهربائية واعدة من حيث الوضع البيئي، وستنخفض بفضلها كمية الانبعاثات. مع التقدم في تصميم البطاريات لمحركات هذه الطائرات، قد يزداد عدد الركاب على متن الطائرة تدريجيًا. ومع ذلك، نظرًا لعدم اكتمال القوة المطلوبة للمحرك، من الضروري زيادة الجودة الديناميكية الهوائية للطائرة.. لن تكون طائرة بمفهومنا المعتاد، فعلى الأرجح ستكون طائرة نقل، وستبدو مثل طائرة شراعية».

إيران تنتج رادارين استراتيجيين وتسلم قواتها طائرات مسيرة متعددة المهام

في ظل التطورات التي يشهدها العالم بشكل عام، ومنطقة الخليج بشكل خاص، تسعى إيران إلى تطوير قدراتها الدفاعية، الأمر الذي يدفعها بين فترات زمنية متفاوتة، للإعلان عن تطوير وإنتاج أنواع جديدة من السلاح، حيث كشفت طهران عن رادارين استراتيجيين جديدين، موضحة أنهما يعملان بتقنيات جديدة. يأتي ذلك عقب تسلم قواتها قبل أيام، طائرات مسيرة جديدة، قتالية متعددة المهام.

الخبير العسكري عمر معربوني قال في مداخلة لوكالة «سبوتنيك»:

«الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين فترة وأخرى، تعلن عن أسلحة ومعدات جديدة، كان آخرها نوعين من الرادارات بعيدة المدى، يمكنهما كشف الأهداف والتعامل معها على مسافات قد تصل إلى 600 كم، وهو أمر يدخل المزيد من القدرات الدفاعية لإيران، إضافة إلى تمكينها من مواجهة الخصوم.. إن إيران باتت من الدول الرائدة والدول الخمسة الأولى على مستوى العالم، التي تمتاز بإمكانيات متطورة جدا في هذا المجال».

تفاصيل الحلقة في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: إسماعيل أبو حلا