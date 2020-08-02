روسيا تزيد قدرة دباباتها بطريقة مدهشة

الموضوعات: الخبراء الروس يطورون أخطر قذيفة خارقة للدروع، تركيا تواصل تصنيع معدات الشبح الأمريكية، إيران تطور سلسلة كاملة من الطائرات المسيرة الهجومية، واليابان تبحث أمنها الدفاعي بعد التخلي عن المنظومة الأمريكية.

الخبراء الروس يطورون طريقة فريدة لاختراق دروع الدبابات

ابتكر المطورون الروس تقنية جديدة، تعزز القدرة التدميرية لقذائف الدبابات الخارقة للدروع، صنفت على أنها أخطر سلاح مضاد للمدرعات.

وقال الخبير العسكري والباحث السياسي، أندريه كوشكين في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "سينعكس كل هذا إيجابيا على تفوق دباباتنا. أعتقد أن هذا النوع من التطوير سيستخدم ليس فقط في المركبات المدرعة، بل وأيضا في الوسائل المضادة للدبابات، وبالتالي يمكن استخدامه في أنواع أخرى من الأسلحة. إنه إنجاز عظيم، وهو دليل على أننا اليوم متقدمون في تطوير وإنتاج أسلحة عالية الجودة، ذات تقنية عالية".

تركيا تواصل تصنيع معدات لمقاتلة "إف-35" الأمريكية

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده تواصل إنتاج أجزاء من مقاتلة "إف-35" الأمريكية، رغم استبعادها من البرنامج الدولي للتصنيع.

وقال الإعلامي والباحث السياسي في مركز لندن مايكل مورجان، لإذاعة "سبوتنيك": "هذه التصريحات سياسية وهي للاستهلاك المحلي والاستعراض أمام بعض الدول التي تعيش صراعا مع الدولة التركية.. الكونغرس الأمريكي يعارض أي تعامل عسكري مع تركيا في الوقت الراهن، بما يخص مقاتلة "إف-35"، وذلك لما لها من خصوصية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تخشى مشاركة (كشف) أسرار هذه المقاتلة من الجانب الروسي، خصوصا مع وجود منظومة "إس-400" الروسية".

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا