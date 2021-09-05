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    رصد عسكري

    سبعة أعوام على حرب اليمن... وفشل في الحراك الدبلوماسي

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    نناقش في هذه الحلقة: سبعة أعوام على حرب اليمن، وفشل في الحراك الدبلوماسي، روسيا تطور غواصات خالية روبوتية، ووزير الدفاع الروسي يؤكّد أن قوة الجيش تضاعفت في الفترة الأخيرة، تحالف عسكري بين تل أبيب ودول عربية لمواجهة إيران.

    سبعة أعوام على حرب اليمن

    يدخل اليمن عامه السابع في إحدى أطول حروبه وأكثرها عنفاً ورعباً وكلفة، حيث تشير الإحصاءات الأولية للأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من 330 ألف قتيل على الأقل وعشرات الألوف من الجرحى لطرفي النزاع، بينهم عدد كبير من المدنيين، أطفال ونساء ورجال. وأدى اشتداد المعارك إلى تشريد الملايين من المواطنين.                                                                          

    استمرار هذه الحرب يشير إلى عجز الجهود الدولية عن التوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء القتال بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتي تدعمها قوات التحالف العربي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية، وحركة "أنصار الله" التي تدعمها إيران بشكل معلن وغير معلن. على صعيد متصل، تجددت المعارك في مدينة مأرب سابقا ويأتي هذا التصعيد عقب فشل الحراك الدبلوماسي في إيقاف هذه الحرب.                                                

    فماهي الإسباب التي أدت إلى فشل الجهود الخارجية؟ أم أن هناك ما يوجد خلف كواليس هذه الحرب؟

    للحديث عن هذا الموضوع، ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري ناجي الزعبي: "في الفترة الأخيرة تتوالى ردود فعل خليجية وعربية على جماعة أنصار الله اليمنية الأخيرة، فقد اعتبر مجلس التعاون الخليجي أن هذه الهجمات على المملكة تعكس تحدي جماعة انصار الله السافر للمجتمع الدولي.. السؤال الآن الذي يطرح نفسه هل تحولت هذه الحرب إلى حرب بالوكالة تتصارع فيها كل من إيران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة منذ وقت طويل على إيجاد موطئ قدم في اليمن، الأمر الذي بلاشك ساهم كثيرا في زعزعة الاستقرار في البلاد".

    روسيا تطور غواصات خالية روبوتية، ووزير الدفاع الروسي يؤكّد أن قوة الجيش تضاعفت في الفترة الأخيرة

    أعلنت مؤسسة "روبين" الروسية المتخصصة في إنتاج الغواصات عن وجود غواصات روبورتية خالية من الطواقم البشرية تؤدي عملها بشكل أوتوماتيكي. وقال ممثل مؤسسة روبين لتصميم التقنيات البحرية: "إن الغواصات الروبورتية مخصصة للبحث عن غواصات العدو الحربية وتعقبها"، وأشار إلى خصائص تلك الغواصات حيث بمقدورها البحث عن غواصات العدو بطريقة تصعب اكتشاف وجودها، وأن احتمال استخدام الأسلحة ضدها تحت الماء غير وارد.      

    نستمع إلى ما قاله بهذا الصدد، ممثل شركة "روبين" الروسية: "من جانبه أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوة الجيش الروسي تضاعفت كثيراً في الفترة الأخيرة وذلك في حديث لنا. وأشار الوزير إلى أن تنامي القدرات العسكرية يرجع إلى مشاركة الجيش الروسي في الالعاب العسكرية وتلقيه تدريبات حيث شارك أكثر من 452 ألف فرد من القوات المسلحة في الألعاب العسكرية الدولية لعام 2021 وإنهم اجتازوا جميع الاختبارات واحرزوا المراحل النهائية فيها".                                           

    تحالف عسكري بين تل أبيب ودول عربية لمواجهة إيران

    اقترح رئيس الورزاء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على الرئيس الامريكي جو بايدن، إقامة قوة دفاع مشترك على غرار الـ"ناتو" بين بلاده ودول الخليج، لوضع التدريبات في مواجهة التهديد الإيراني، وذلك خلال لقاءهما يوم الجمعة الماضية.                    

    وبحسب هيئة البث التلفزيونية "كان" الإسرائيلية فإن الحديث يدور عن مشروع دفاع مشترك بين إسرائيل، ودول الخليج، والأردن ويشمل بشكل أساسي تركيب الرادارات وأجهزة الإنذار لمواجهة أي تهديد جوي من قبل إيران.

    وللحديث عن هذا الموضوع، ينضم معنا الخبير بالشأن الإسرائيلي، أحمد رفيق عوض: "بما أن التحالف العسكري الذي تسعى إسرائيل لتدشينه يضر بالمنطقة وبالقضية الفلسطينية والكيان العربي عموما، ولا يصب في صالح مشروع السلام، فهل سيلاقي ذلك قبولا لدى الدول العربية، بما في ذلك الأردن ودول الخليج بذريعة الحماية الشاملة من التهديد الإيراني".

    إعداد وتقديم: شيماء ثامر ومحمد جمعة

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