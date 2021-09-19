صفقة عسكرية سعودية إسرائيلية بموافقة واشنطن

موضوعات الحلقة: تواصل سعودي مع تل أبيب لشراء منظومة دفاع صاروخية، دبابة خفيفة روسية تسقط من برج ولا تتضرر، ومديرة الاستخبارات الأمريكية تقول بأن خطر الإرهاب ينبع من اليمن والعراق وسوريا وليس من أفغانستان.

تواصل سعودي مع تل أبيب لشراء منظومة دفاع صاروخية

أفاد موقع أمريكي مختص بالشؤون العسكرية، أنه هناك تواصل سعودي مع تل أبيب بهدف شراء منظومة دفاع صاروخية، وذلك على خلفية سحب الولايات المتحدة الأمريكية لمنظومتها الدفاعية من المملكة العربية السعودية.

وعن هذا الموضوع قال الخبير والباحث بالشؤون العسكرية، العميد أمين حطيط لبرنامج "شؤون عسكرية": "أنه لم يتبق لدى المملكة العربية السعودية سوى خيارين بعد سحب الولايات المتحدة لمنظومة الدفاع، أحدهما التوجه نحو الشرق مثل روسيا أو البحث عن مصادر غربية مثل إسرائيل وأوروبا".

مديرة الاستخبارات الأمريكية: العراق وسوريا واليمن منابع للإرهاب

وصفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، أن العراق وسوريا واليمن، وكذلك الصومال هي بمثابة منابع للإرهاب، جاء ذلك خلال حوار لها أجرته في مؤتمر حول الأمن القومي بضواحي واشنطن، مضيفة أن أفغانستان لا تشكل مصدر قلق على الولايات المتحدة الأمريكية.

وعن هذه التصريحات، قال الخبير العسكري اليمني الدكتور، عبده فارع الصيادي خلال حواره مع برنامج "شؤون عسكرية": "إن هذه التصريحات هي عبارة عن تغطية للهزيمة المدوية التي تلقتها الولايات المتحدة في أفغانستان، وهي تكرار لصناعة الإرهاب الأمريكي بغرض التدخل في شؤون الدول، وضرب بعض الدول المناوئة للسياسة الأمريكية".

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إعداد وتقديم: شيماء ثامر – محمد جمعة