خبير: المؤسسة العسكرية الإيرانية ترى في إسرائيل عدوها الأول

ملفات الحلقة: مسؤول عسكري إيراني يؤكد أن إيران لديها خطط لضرب مراكز حساسة في إسرائيل، رئيس أركان الجيش الجزائري يهاجم المغرب ويتهمه بالتمادي في المؤامرات، الشرق الأوسط سيبقى أكبر سوق للطائرات الحربية بحسب مجلة أمريكية.

أكد مسؤول عسكري في مقر "خاتم الأنبياء"، الذي يعتبر أعلى مرجع عسكري في إيران، بأن إيران تمتلك خططا لضرب مواقع حساسة في إسرائيل، وذلك حسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية.

وعن قدرة إيران لضرب إسرائيل، قال الخبير بالشأن الإيراني محمد صالح صدقيان لبرنامج "شؤون عسكرية":

"إن الجيش الإيراني والمؤسسة العسكرية الإيرانية يعتبران أن إسرائيل هي العدو الأكبر للبلاد، وأن العقيدة العسكرية الإيرانية قائمة أساساً على المواجهة مع أسرائيل".

وأضاف قائلاً: "إيران تجد نفسها ملزمة بأن تكون في جهوزية عالية من أجل مواجهة أي احتمال لهجوم عسكري".

تصاعد التصريحات الجزائرية ضد المغرب...واتهامها بالمؤامرة

صرح رئيس أركان الجيش الجزائري في حديث له أن النظام المغربي تمادى في المؤامرات والدسائس وإطلاق الحملات الدعائية الهدَّامة. وأشار الفريق سعيد شتقريحة إلى أن بلاده لا تزال تواجه العديد من التحديات بالعزيمة والإصرار.

وعن هذه التصريحات، قال الخبير بالشأن المغربي محسن العبسي في حديث له مع شؤون عسكرية: "إن استعمال ورقة المغرب كورقة الفزَّاعة هي لغايات جزائرية داخلية، الغرض منها تخويف الرأي العام داخل الجزائر ولإسكات كل الأصوات المعارضة التي يمكن أن تطالب بفرض إصلاحات في البلاد" .

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شيماء ثامر – محمد جمعه