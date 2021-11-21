خبير: المستجدات في المنطقة وتحديدا على الساحة العراقية تتطلب بقاء القوات الأمريكية في العراق

ملفات الحلقة: البنتاغون يؤكد أن بغداد تدعو القوات الأمريكية للبقاء في العراق، وزير الخارجية الروسي يؤكد بأن اتهامات واشنطن لروسيا هي نفاق ولا أساس لها في الواقع، المغرب يعود للتجنيد الإجباري بعد توقف لسنين.

أكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي داتنا ستراول، أن هناك دعوات من بغداد لبقاء القوات الأمريكية في العراق وذلك خلال لقاء تلفزيوني، وأشارت ستراول إلى أن عملية الانسحاب الأمريكي من العراق تجري وفق ما تم الاتفاق عليه بين واشنطن وبغداد في يوليو/تموز الماضي، وأضافت أن دور قوات بلادها سيكون للمشورة وتقديم العون لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، مشيرة إلى رغبة بغداد في بقاء القوات في العراق وعن هذا الموضوع قال الباحث في الشأن العراقي كتاب الميزان في حديثه لشؤون عسكرية:

"إن المستجدات في المنطقة والساحة العراقية تحديداً هي التي تفرض بقاء القوات الأمريكية في العراق، وبحسب البنتاغون فإن مشارورات تجري بين مسؤوليين عراقيين وأمريكيين حول مسألة بقاء هذه القوات في البلاد".

التجنيد الإلزامي يطرق أبواب المغرب بعد غياب

المغرب يقرر إعادة فتح التجنيد الإلزامي بعد أن كان قد توقف بسبب جائحة كورونا، القرار الذي أصدره الملك محمد السادس جاء للنهوض بواقع الشباب من خلال تمكينهم من المساهمة في خدمة وطنهم. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن المغربي لحسن العبسي لشؤون عسكرية:

" إن عودة التجنيد في المغرب ليست مسألة جديدة ولا ترتبط بأية ظروف جديدة".

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أعداد وتقديم شيماء ثامر – محمد جمعه