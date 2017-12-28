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16:41 28 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    نادي المستشرقين

    رسائل عسكرية روسية شديدة اللهجة للقوات الأمريكية في سوريا

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    نزار بوش
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    ضيفا الحلقة: الخبير العسكري اللواء محمد عباس من دمشق؛ والمحلل السياسي الروسي تيمور دويدار من موسكو.

    القوات الأمريكية في سوريا
    © REUTERS/ RODI SAID
    غيراسيموف: القوات السورية تحاصر القاعدة الأمريكية في التنف
    بعد أن استطاع الجيش السوري القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي بمؤازرة القوات الجوية الفضائية الروسية وتحرير جميع المدن السورية من سيطرة هذا التنظيم الإرهابي، لم يبق أمامه سوى تحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "جبهة النصرة" المدرج على لائحة الإرهاب العالمي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والذي لا يقل خطورة عن تنظيم "داعش"، لكن كل المعطيات على الأرض تقول إن الولايات المتحدة التي تتواجد بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، جمعت من تبقى من إرهابيي "داعش" في منطقة التنف التي تحتلها وبدأت تدربهم لاستخدامهم في حرب جديدة ضد القوات الحكومية السورية، فرغم أن الجيش السوري والحلفاء دمروا البنية التحتية ل"داعش" ولم يعد هناك أي مبرر للتواجد الأمريكي، إلا أن الأمريكان بدأوا بتشكيل قوات أخرى تحت مسميات أخرى، بنيتها "داعشية"، كل ذلك هدفه إفشال الجهود الروسية في التوصل إلى حل سلمي في سوريا وإنهاء الحرب الدموية والمدمرة للدولة السورية.

    وهنا نطرح تساؤلات كثيرة حول الأهداف الأمريكية في سوريا بعد دحر "داعش"، وهل سيكون هناك صدام بين القوات السورية والأمريكية في منطقة التنف، وماهو مصير "جبهة النصرة" الإرهابية. 

    وقد تحدث لإذاعة "سيوتنيك" المحلل السياسي الروسي تيمور دويدار حول التواجد الأمريكي في سوريا وأهدافه قائلا: إن ما تفعله الولايات المتحدة من تدريب لأفراد مسلحة ضد الدولة السورية، وعلى الأرض السورية وخارجها ليس جديدا، ونتذكر كيف دربت المسلحين في تركيا والأردن وغيرها.

    وتابع دويدار أما الهدف الرئيسي للتواجد الروسي في سوريا هو القضاء على الإرهاب،على وجه الخصوص القضاء على الإرهابيين الأجانب، لغرض عدم سماح انتشار الإرهاب في روسيا والعالم، إضافة إلى حماية الدولة السورية.

    القوات الأمريكية في سوريا
    © REUTERS/ RODI SAID
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    وأضاف دويدار أن قرار روسيا بالتواجد في القاعدتين الروسيتين في سوريا هو رسالة إلى الولايات المتحدة أننا متواجدون ولن نغادر، وسنقوم بالدفاع عن حلفائنا في سوريا وفي دول المنطقة، أما خطة الولايات المتحدة في سوريا هي واضحة من أجل نشر الفوضى في منطقة الشرق الأوسط، وكل ما تقوم به الولايات المتحدة الآن علنا هو محاولة الاستمرار للإطاحة بالدولة السورية ورموز الدولة السورية، ولكن روسيا لن تسمح بذلك.

    وحول الرسائل الروسية من خلال تصريح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع، فاليري غيراسيموف، عن أن المستشارين العسكريين الروس متواجدون في جميع وحدات الجيش السوري تقريبا.

    علق المحلل السياسي تيمور دويدار قائلا:

    الضباط الروس متواجدون مع الجيش السوري في أماكن القتال وهذا ليس سرا، يقومون بالإرشاد وبعمليات خاصة بالشراكة مع الجيش السوري، هذا دليل على التعاون الوطيد بين الدولتين والتحالف العسكري، وهذه إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة ومن معهم إلى أن هناك ليس فقط الجيش السوري على الأرض وإنما قوات كبرى أيضا. لقد قام الأمريكان بقتل ضباط روس من قبل عبر تزويد المجموعات المسلحة عن أماكن الفرق السورية التي يتواجد فيها مستشارون روس، ونقول لقد بلغ السيل الذبى، وعلى الأمريكان أن ينسحبوا من الأرض السورية، لعدم جدواهم، وكل ما يتحدثون عنه بخصوص مكافحة الإرهاب هراء، فهم لم يكافحوا الإرهاب على الأرض السورية، فمثلا دمروا الرقة، والموصل مدمرة أيضا، فالأمريكان متواجدون هناك لحماية مخططهم الذي يهدف إلى تقسيم دول الشرق الأوسط.

    وأكد دويدار أنه سيتم بناء الثقة بين السوريين في مؤتمر الحوار الوطني المزمع انعقاده في أواخر يناير\تشرين الثاني في سوتشي، ولكن لم تنته مهمة الروس في سوريا لأن روسيا مستمرة في محاربة جبهة النصرة، وسوف يتم القضاء على الإرهاب بكل أشكاله في سوريا، ونحن ندرك أن الولايات المتحدة لا زالت تدعم المجموعات المسلحة المصنفة إرهابية، وقد أصبحت الولايات المتحدة أمميا معزولة عن النشاط السياسي بعد كل ما قامت به من تصريحات وأفعال، ونحن في موسكو لا نريد أن تتحول الولايات المتحدة إلى دولة شر، بل نريد أن تغير الولايات المتحدة مسارها، وندعو واشنطن للتعاون.

    بينما تحدث الخبير العسكري اللواء محمد عباس عن تدريب الولايات المتحدة لدواعش فارين من الرقة، وقال:

    إن التسمية الحقيقية لهؤلاء الدواعش، إنها "جيوش أميريكا البديلة"، فلم تعد الولايات المتحدة ترسل قواتها إلى خارج الحدود في حروب الجيل الرابع، بل إنها تستخدم جيوش من الإرهابيين لتغيير الأنظمة، وتحاول تدمير المجتمعات من الداخل، وإن "داعش" هي صناعة ال"سي اي ايه"، وقد اعترف أردوغان بأن الولايات المتحدة هي من صنعت "داعش"، طبعا هذا ليس جديدا بل وحتى دونالد ترامب قال إن "داعش" هو إحدى منتجات أوباما، وهذا يعني أننا اليوم نواجه عدوا واضحا هو جيش أميريكا البديل، وعندما تمت هزيمة هذه التنظيمات المسلحة ك"داعش" أو "جبهة النصرة" أو "قسد" عسكريا كان لا بد من تبديل وجهها وتبديل زيها واستبداله بزي آخر وأسموه اليوم ب"قوات سوريا الجديدة"، وهم يستخدمون قاعدة التنف لأن تكون قاعدة إمداد لوجستي لهذه المجموعات وتوفر لها الحماية والرعاية والتغطية الجوية، ومنع القوات السورية الوصول إلى قاعدة التنف هو مؤشر واضح على أن الولايات المتحدة تستخدم هذه القاعدة للدعم اللوجستي لقواتها البديلة والتي هي "داعش" إحدى أدوات الولايات المتحدة في صناعة المشاكل وزعزعة الاستقرار في المنطقة، فأمريكا تقاتل بجيوش بديلة من أجل أن تحقق أهدافا جيواستراتيجية وجيوسياسية في المنطقة.

     بينما قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن القوات الجوية الروسية ستدعم الجيش السوري في حال تنامي نشاط الإرهابيين، مضيفا أنه "لهذا الغرض اتخذ القرار المبني على اتفاقية مع دمشق، حول القاعدتين الدائمتين للقوات المسلحة الروسية في طرطوس وحميميم.

    وأجاب اللواء محمد عباس على سؤال ،كيف سيكون حال جبهة النصرة في سوريا في عام 2018، قائلا:

    "جبهة النصرة" لا تختلف عن "داعش"، ستكون هناك معركة أخرى للجيش السوري في منطقة إدلب لتطهيرها من إرهابيي "جبهة النصرة" كما تم تطهير الميادين والبوكمال من "داعش"، نحن اليوم أمام تحد واضح، فالأميريكي يريد المناورة بهؤلاء المسلحين وينقلهم من مكان إلى آخر، كما يريد الاستمرار في زعزعة الاستقرار في سوريا، والاستمرار في إقامة الحرب وبؤر الاشتعال في هذه المنطقة لتحقيق أهداف جيواستراتيجية واضحة، ولكن معركة إدلب لا تختلف عن المعركة التي تم حسمها في بيت جن جنوب سوريا، وبالتالي تم تقويض المشروع الاسرائيلي، ومعركتنا مع "جبهة النصرة" لا تختلف على الإطلاق عن معركتنا مع "داعش"، إنها معركتنا في مواجهة جيوش أمريكية بديلة.

    أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق الدكتور الباحث شاهر الشاهر رئيس تحرير مجلة دراسات عسكرية استراتيجية
    © Sputnik. Mohammad Najm
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    وعلى صعيد قدرة الجيش السوري على صد الدواعش في سوريا إذا ما عاودوا هجماتهم، قالرئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف: "لم يتبق في سوريا أي أثر لـ"داعش"، وعموما نحن درّبنا الجيش السوري الذي استعاد قواه وصار قادرا بنفسه على مواجهة الإرهاب والحفاظ على وحدة أراضي بلاده وسيادتها. وإذا ما اقتضى الأمر فإننا سنؤازر الجيش السوري على الفور من حميميم".

    وأضاف فاليري غيراسيموف "لن نسمح بخروج المسلحين الأجانب من القتال أحياء ليغادروا إلى إفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا. لن نتيح لهم ذلك".،

    هكذا كانت رسائل وزارة الدفاع الروسية إلى الإرهابيين ورعاتهم قبل نهاية عام 2017.

     إعداد وتقديم: نزار بوش

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