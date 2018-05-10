تسجيل
17:25 10 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    نادي المستشرقين

    بعد الرد السوري على الاعتداءات الإسرائيلية هل تشتعل حرب إقليمية واسعة؟

    نادي المستشرقين
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضيف الحلقة الخبير العسكري العميد هيثم حسون من دمشق

    منذ بداية الأزمة في سوريا لم تتوقف إسرائيل عن تصعيدها واعتداءاتها على مواقع الجيش السوري، وخاصة حين تتكبد الفصائل الإرهابية خسائر فادحة في هذه المنطقة أو تلك على كامل الجغرافية السورية، وقد استقبلت المشافي الإسرائيلية عشرات الجرحى من "جبهة النصرة" الإرهابية، وكان نتنياهو قد زار الجرحى الإرهابيين في المستشفيات الإسرائيلية، وذهبت إسرائيل إلى التصعيد ضد الدولة السورية من خلال عشرات الاعتداءات على مواقع مدنية وعسكرية سورية بالصواريخ والطيران، كان كل ذلك يهدف إلى تقديم المساعدة للتنظيمات الإرهابية التي كانت تتلقى ضربات قاتلة من الجيش السوري والحليف الإيراني والقوى الجوية الفضائية الروسية.

    صواريخ سكود
    © AP Photo / Ahn Young-joon, File
    7 معلومات عن "حرب الصواريخ" بين سوريا وإسرائيل
    كانت تبرر إسرائيل لاعتداءاتها ضد مواقع الجيش السوري على أنها موجهة ضد التواجد الإيراني على الأراضي السورية، رغم أن إيران لم تعتد على إسرائيل، بل تقدم الدعم والمساعدة للجيش السوري في حربه ضد الجماعات الإرهابية.

    صرحت القيادتان السورية والإيرانية أن الاعتداءات الإسرائيلية لن تبقى دون رد.

    وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، نفذت إسرائيل اعتداء ضد مواقع سورية وإيرانية على الأراضي السورية، كل ذلك جاء في نفس اليوم الذي زار فيه رئيس وزراء إسرائيل موسكو للمشاركة في الاحتفال بعيد النصر في التاسع من أيار.

    وردا على الاعتداءات الإسرائيلية، نفذت القوات السورية ضربات صاروخية ضد مواقع الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، فيما استهدفت الطائرات الإسرائيلية بعشرات الصواريخ مواقع للجيش السوري، حيث تم إسقاط أكثر من نصفها حسب وزارتي الدفاع الروسية والسورية. بعد كل هذا التصعيد هل نحن على موعد مع حرب موسعة أو انتهى الأمر بتبادل الضربات الصاروخية؟  

    يقول العميد هيثم حسون: ازدادت وتير الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية خلال الفترة الماضية، وخاصة حين يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة إلى موسكو، ليوحي أن الاعتداءات تحظى بالموافقة الروسية، ولكن هذه الألاعيب الإسرائيلية مكشوفة بالنسبة للسوريين، وما حصل من عدوان صهيوني بالصواريخ مؤخرا على محيط مطار دمشق الدولي، تبعه رد صاروخي سوري فائق على القوات الإسرائيلية في منطقة الجولان السوري المحتل، لردع القوات الإسرائلية الصهيونية، وأيضا لأجل تغيير خطوط الاشتباك التي حاول القادة الصهاينة أن يفرضوها على الجانب السوري وحلفائه، والرد السوري على الضربات الإسرائيلية جاء حتى يعرف العدو أنه سيتلقى الرد المناسب على كل اعتداء، لذلك جاء الرد بهذا الحجم من قبل الجيش السوري على مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل تحديدا، كي لا يعطى الأمر مدلولا أكثر من حجمه، أي لا تنتقل العمليات إلى داخل مدينة دمشق، وبالتالي يضطر الجيش السوري للرد إلى داخل فلسطين المحتلة، وهذا ما أعلن عنه مصدر سوري.

    صوّت

    هل يقود انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني إلى اندلاع حرب في المنطقة؟
    • نعم
      59.3% (35)
    • لا
      40.7% (24)
    صوتوا: 59
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    وردا عن سؤال هل نحن مع بداية حرب واسعة، بعد الضربات الصاروخية المتبادلة، وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، أو أن كل شيء انتهى، والرسائل قد وصلت إلى المرسل إليه؟ قال العميد هيثم حسون: لا نسير باتجاه حرب واسعة، وخاصة أن إمكانيات قيام إسرائيل بتحديد مدة هذه الحرب وشدتها ومجموعة أخرى من العوامل غير متوفرة غير متوفرة لدى إسرائيل ولدى القيادة الأمريكية، والأمر الآخر لا نستطيع أن نقول كل شيء انتهى، فالعدو الصهيوني سيلجأ في الأيام القادمة إلى التهدئة، خوفا من ردة فعل ستكون أكبر يمكن أن تتدحرج لأن تصبح حربا مفتوحة والتي لا تريدها كل الأطراف، لكن يمكن أن يقوم العدو مجددا بتكرار هذه الاعتداءات بعد فترة زمنية قد تتجاوز أسابيع، وهذا ما حصل تماما بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية، أي محاولة لإعادة اختبار منظومة الدفاع الجوي السورية، واختبار ردة الفعل بالنسبة للقيادة السورية وحلفائها.

    جدير بالذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان عبّر عن أمله في طي صحفة العنف الأخيرة مع إيران على الحدود السورية، وقال: "آمل في أن هذه الفقرة انتهت وأن الرسالة وصلت إلى الجميع.

    وتابع هيثم حسون: الضربات الإسرائيلية استهدفت مواقع سورية وليس إيرانية، والذي قام بالرد عليها هو الجيش السوري، والكيان الصهيوني سيكتفي بما حصل، فالقوات السورية تعرضت لضربة والقوات الإسرائيلية تعرضت لضربة انتقامية، وبالتالي سيبقى هذا الأمر ضمن هذا الحدود ولن يتوسع، أي أنه ضمن رسائل التهدئة يراد منها عدم تدحرج الأمور إلى حرب مفتوحة.  

     إعداد وتقديم: نزار بوش

    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, أخبار سوريا اليوم, الجيش السوري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    ألعاب نارية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد النصر في موسكو
    كيف احتفلت المدن البطلة بعيد النصر
    حوار مباشر بعد هجوم فاشل
    بعد الهجوم الفاشل يبدأ الحوار المباشر
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك