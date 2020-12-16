كيف ستؤثر العقوبات الأوروبية على تركيا؟

فهل العقوبات الأوروبية- الأمريكية ستثني أنقرة عن الاستفزازات في شرق المتوسط؟
يقول المحلل السياسي سمير القريوتي من روما ل"سبوتنيك":
"إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا، شكلية للغاية ولن يكون لها تأثيرا، وهناك خلافات عميقة بين دول الاتحاد الأوروبي بالقضايا المتعلقة بتركيا وسياستها، نظرا لوجود مصالح لكل دولة تختلف عن الأخرى، فلدى ألمانيا مثلا أعداد كبيرة من الأتراك، فليس من مصلحتها توتير العلاقات مع تركيا، والرئيس التركي أردوغان في نظر العديد من الدول الأوروبية يتقن لعبة التحالفات بطريقة ممتازة".
فيما يقول الخبير بالشؤون التركية سركيس بورنزسيان حول تأثير العقوبات على تركيا:
"لا شك أن هناك صدمة معينة تعيشها تركيا نتيجة العقوبات، وستضطر تركيا إلىالخضوع للإملاءات الأمريكية والناتوية، عندما يأتي جو بايدن إلى البيت الأبيض، وأنقرة تسعى إلى ترحيل المشكلة إلى الفترة القادمة، لأنه لا نعرف ردة فعل الإدارةالأمريكية القادمة، فربما يكون هناك تموضع تركي ما.
وأضاف بورنزسيان: "ربما العقوبات الأوروبية لها طابع وردي، لكن العقوبات الأمريكية ربما تتطور حسب الخطة الأمريكية وتطال أردوغان وعائلته، وبالتالي سيكون لها تأثير اقتصادي كما حصل في عام 2019".
إعداد وتقديم: نزار بوش
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