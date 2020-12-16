كيف ستؤثر العقوبات الأوروبية على تركيا؟

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا جراء السياسة التي تتبعها تركيا في شرق المتوسط ومناطق أخرى، إذ أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار القمة الأوروبية تشديد العقوبات على تركيا، داعيا أنقرة للحوار ولاستئناف المفاوضات مع اليونان وإعادة إطلاق المفاوضات حول التسوية في قبرص برعاية الأمم المتحدة، وأكد على ضرورة خفض التصعيد في البحر المتوسط. فيما رفعت اليونان من الإنفاق العسكري بنسبة 57% إلى 5.5 مليار يورو، وذلك على خلفية التوتر مع تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.