هل تقف الأزمة اليمنية على أبواب ميناء الحديدة أم أنها البداية

خطة جديدة تطرحها الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بُغية الوصول إلى حل سياسي شامل فيما بعد للأزمة اليمنية، وذلك عن طريق وضع حلول جزئية لبعض الأزمات هناك كالأزمة الإنسانية التي تضع حوالي سبعة ملايين مواطنا يمنيا على حافة المجاعة، بالإضافة إلى أزمة رواتب الموظفين من خلال استعادة ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة أنصار الله. فلماذا لجأت الأمم المتحدة إلى هذه الخطة؟

حول هذا الموضوع كان معنا من اليمن الأمين العام للمركز القانوني للحقوق والتنمية في اليمن هاشم شرف الدين الذي قال:

إن ولد الشيخ لم يتغير رأينا فيه، حيث أننا نعده مندوبا للمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف ضد اليمن وليس مندوبا للأمم المتحدة والتي تعد هي الأخرى شريكة في الأزمة الطاحنة التي تمر بها اليمن، ومحاولة ولد الشيخ لتجزئة الحل في اليمن هي أيضا خطة سعودية لتنفيذ ما فشلت في تحقيقه عن طريق التدخل العسكري أو الآلية الدبلوماسية عبر جلسات الحوار.

من جانبه قال المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي في حديثه:

إنه من الواضح أن ولد الشيخ أفرغ ما لديه من حلول ومقترحات، وعندما يرفض مقترح الحديدة فهذا يعني بأن ولد الشيخ لن يأتي بجديد مالم تأتنا المنظمات الدولية بمقترحات أخرى تساهم في الحل السياسي للأزمة اليمنية، وعنصر المفاجآت أصبح متحكما في كل المشكلات التي تمر بها المنطقة وليس اليمن فقط.

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إعداد وتقديم: يوسف عابدين