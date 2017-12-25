الأردن نحو توسيع دائرة تحالفاته... ما أبعاد ودلالات هذا التحول؟

ضيف الحلقة: من الأردن الدكتور جواد الحمد، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط

بعد تعرضه لبعض الخذلان من بعض الأطراف العربية، يتجه الأردن لتفكير جديد، ومختلف عن السابق، بتوسيع علاقاته الاقتصادية والأمنية مع دول جديدة، مثل التحرك في اتجاه تركيا مؤخرا، والذي ربما ينعكس إيجابا على المملكة الأردنية في القريب اقتصاديا وسياسيا" هذا ما بدأ به مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بالأردن الدكتور جواد الحمد حديثه لـ" سبوتنيك " حول لقاء رئيس البرلمان الأردني عاطف طراونة لسفراء دول سوريا وإيران ولبنان في إطار الدعوة لـتوسيع التحالفات الأردنية حيث أضاف الحمد قائلا "إن قرار الرئيس الأمريكي الأخير حول القدس، وعدم الأخذ بالرأي الأردني في ذلك، كان أيضا أحد أسباب هذا التحول الأردني في إطار المصلحة الوطنية العليا والمصلحة القومية العربية".

فما هي باقي الأسباب وراء هذا التحول الأردني؟ ولماذا رئيس البرلمان؟ وفي أي الخنادق سيقف الأردن؟

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "البعد الآخر". تابعونا…

إعداد وتقديم: يوسف عابدين