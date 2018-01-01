كيف سترد السلطة الفلسطينية على قرار الليكون بشأن الضفة؟

ضيوف الحلقة / من رام الله دكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية من الأردن دكتور أيمن الحنيطي الباحث في الشؤون الإسرائيلية

إعداد وتقديم / يوسف عابدين

في خطوة تصفها المبادرة الوطنية الفلسطينية بالخطيرة، صوّت مركز حزب "الليكود" بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لصالح مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، حسبما جاء على لسان الأمين العام للمبادرة، الدكتور مصطفى البرغوثي، في حديثه لبرنامج "البعد الآخر" عبر إذاعة سبوتنيك، حيث أردف قائلا "إن هذا القرار يعني انتهاء اتفاق أوسلو بالكامل، ويجب أن يرد عليه فورا باعتبار أن الاستيطان جريمة حرب".

فيما اعتبره البرغوثي أيضا بمثابة حافز للفلسطينيين، لتبني استراتيجية وطنية فلسطينية بديلة لما فشل، في إشارة إلى المفاوضات، واتفاق أوسلو، والمراهنة على الدور الأمريكي في عملية السلام.

وأكد البرغوثي أن هذه الاستراتيجية الجديدة ترتكز على تغيير ميزان القوى، عبر المقاومة الشعبية، وحركة المقاطعة، وغيرها من وسائل الضغط على إسرائيل، بالإضافة إلى سرعة توحيد الصف الفلسطيني، بدلا من الصراع على سلطة لا قيمة لها، لأنها تحت الاحتلال بالكامل على حد قوله.

فكيف سترد السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي على هذا القرار؟

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج البعد الآخر. تابعونا….