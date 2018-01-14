ماذا يملك الأفارقة للرد على تصريحات ترامب

تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الأفارقة، والتي وصفت من قبل البعض بالعنصرية، وضعها الباحث في الفلسفة السياسية رامي الخليفة العلي، ضمن ثلاثة سيناريوهات، إحداها، أن الرئيس ترامب يعبر بها عن وجهه العنصري، والذي طالما ميزه خلال حملته الانتخابية، أو خلال السنة الأولى من حكمه حسب وصفه، وثانيها أن الرئيس ترامب وإدارته باتت تستخدم التصريحات المتطرفة، للتغطية على فشله في إدارة الملفات الخارجية، وثالث هذه السيناريوهات حسب وصف العلي، أنها تعبر عن الفكر اليميني المتطرف للرئيس ترامب، وعليه يرى العلي أن هذه التصريحات، ستؤثر على العلاقات الأمريكية الأفريقية بوجه خاص، والعلاقات الأمريكية الخارجية بوجه عام.

© AP Photo/ Andrew Harnik جنوب أفريقيا تحتج لدى السفارة الأمريكية على تصريحات ترامب المسيئة

وأشار العلي أن كل ما يهم ترامب هو القاعدة الجماهيرية، التي تؤيد توجهاته اليمينية، ولا يأبى كثيرا بردود الأفعال السلبية.

من جانبه يرى الباحث في العلاقات الدولية أيمن سمير رد الفعل الأفريقي بالضعيف حتى الآن، والمشابه لردود الأفعال العربية والإسلامية، التي واجهت من قبل إساءة الرئيس الأمريكي ترامب لهم، أثناء حملته الانتخابية، وحتى بعد وصوله للبيت الأبيض، مؤكدا أن ترامب لن يعتذر عما بدر منه تجاه الأفارقة.

وأضاف سمير أن الدول الأفريقية تملك الكثير من أوراق الضغط على المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، لإجبار ترامب على الاعتذار، وعدم تكراره لمثل هذه التصريحات، التي لا يمكن وصفها بتصريحات شخصية، ولكنها تنسب إلى الإدارة الأمريكية، والتوجه الأمريكي بوجه عام، إن كانت الولايات المتحدة تود أن تكون القائدة حقا لهذا العالم.

فماذا يملك الأفارقة من أدوات للرد على تصريحات ترامب؟

المزيد من التفاصيل في حلقة ليوم من البعد الآخر. تابعونا…

إعداد وتقديم يوسف عابدين