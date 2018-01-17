مؤتمر الأزهر لنصرة القدس وحجب واشنطن مساعداتها عن أونروا

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY إشادة سعودية كويتية بمؤتمر الأزهر بشأن القدس

"إذا كان العالم ينظر بعين الاهتمام إلى مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس بالقاهرة، فإن الفلسطينيين ينظرون إلى تفاعل هذا العالم، مع ما يخرج به هذا المؤتمر من توصيات وقرارات" هكذا بدأ مفتي القدس والديار الفلسطينية فضيلة الدكتور عكرمة صبري حديثه مع برنامج البعد الآخر عبر أثير راديو "سبوتنيك"، حيث أكد فضيلة المفتي أن الدول العربية والإسلامية إذا تبنت هذه التوصيات، فسيكون لهذا المؤتمر التأثير القوي في دعم القضية الفلسطينية، أما إذا حدث العكس فستكون هذه التوصيات حبرا على ورق.

ودعا صبري الأزهر وكل المؤسسات إلى مقاطعة إسرائيل، متمنيا أن يكون التفاعل مع نتائج هذا المؤتمر بنفس القوة والحماس، التي ظهرت في كلمات المتحدثين.

وقدم مفتي القدس في حديثه مقترحا حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بعد القرار الأمريكي بإيقاف أكثر من نصف تمويلها للوكالة، راجيا من الجميع التكاتف حول هذا المقترح، الذي يحفظ ماء الوجه للعرب وللمسلمين بوجه عام، والفلسطينيين بوجه خاص.

فما هو الحل الذي يراه مفتي الديار الفلسطينية للرد على قرار واشنطن؟

الإجابة والمزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من "البعد الآخر".

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