آمال السوريين معلقة على مؤتمر سوتشي

ضيوف الحلقة: من دمشق الدكتور محمد نبيل طعمة، عضو مجلس الشعب السوري؛ ومن سوتشي الدكتور محمد خالد شاكر، القيادي في "تيار الغد السوري"

"مع بدء فعاليات مؤتمر الحوار الوطني ظهرت الصورة التي تعبر بفضل الرعاية الروسية عن شكل سوريا الآن وأن هذا هو الشعب السوري يجتمع ويقرر مصيره بيده" هكذا وصف عضو مجلس الشعب السوري محمد نبيل طعمه مشهد بداية فعاليات الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية مؤكدا أنه بالرغم من إرادة الغرب إفشال هذا الحوار لأنه بمثابة عملية تمهيدية أساسية تمهد لجينيف وليست بمعزل عنها على حد قوله.

وأكد طعمة أن كل الأطياف السورية تشارك في هذا الحوار ومن عارض ولم يحضر فهم خارج إرادة الشعب السوري وهذا التجمع حسب وصفه معربا في الوقت نفسه عن النجاح المتوقع لهذا الحوار والذي بدا للعالم من حضور العديد من المراقبين من دول عدة وعلى سبيل المثال المملكة العربية السعودية ومصر والأردن.

كما تحدث طعمة عن إمكانية تأسيس الدستور السوري الجديد كما هو منتظر من هذا المؤتمر وأن الطريق ممهد طالما أراد السوريون ذلك.

من جانبه أعلن القيادي في تيار الغد السوري المعارض محمد خالد شاكر أنهم حضروا إلى سوتشي من أجل وقف نزيف الدم السوري ومن لم يحضر فهي قوى مدفوعة من جهات أخرى من أجل عرقلة هذا المسار مؤكدا أن سوتشي لم تنتهج مسارا مستقلا عن القرار الأممي 2254 بقدر ما هي مسار موازي للعملية السياسية.

فماذا يحمل الحوار الوطني في سوريا من أمل في إنهاء الازمة السورية سياسيا؟

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج البعد الآخر. تابعونا…

إعداد وتقديم: يوسف عابدين