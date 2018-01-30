هل تواجه تركيا أمريكا عسكريا في منبج

ضيوف الحلقة: من اسطنبول، مصطفى حامد أوغلو، الكاتب والمحلل السياسي؛ ومن واشنطن، الدكتور عاطف عبد الجواد، المحاضر في جامعة جورج واشنطن

من أهمية منبج السورية عند تركيا، ولوقوعها على الحدود التركية السورية، تم إدراجها في عملية "درع الفرات"، التي تهدف إلى تمشيط هذه المنطقة غرب الفرات، من عناصر الميليشيات الكردية، حتى لا تنتقل مرة أخرى إلى مدينة عفرين، التي حققت فيها تركيا نجاحا ملحوظا. هكذا أشار الكاتب والمحلل السياسي التركي مصطفى أوغلو، في حديثه لبرنامج "البعد الآخر" إلى السبب الرئيس وراء نية تركيا التوجه ناحية منبج بعد عفرين، والذي بناءً عليه دعت أنقرة الولايات المتحدة لسحب قواتها من هناك.

© AFP 2018/ USMC "سي.إن.إن": أمريكا لا تخطط لسحب قواتها المتمركزة قرب منبج

وحول المواجهة المحتملة بين تركيا وأمريكا في منبج، استبعد أوغلو حدوث مثل هذه المواجهة لأسباب عدة، معربا عن اعتقاده بأن يتوصل الطرفان إلى سيناريو بديل للمواجهة العسكرية.

من جانبه أكد المحاضر في جامعة جورج واشنطن عاطف عبد الجواد أن التحرك التركي على هذا النحو، يمثل مخاطرة كبيرة، وعملا شبه انتحاري للقوات التركية، واستبعد أن يقدم الأتراك على إلحاق أي ضرر بأي جندي أمريكي، رغم إعلانهم عن أهداف التحرك ناحية منبج.

وأشار عبد الجواد إلى أوراق الضغط التي تمتلكها الولايات المتحدة لإجبار تركيا على التراجع عن المساس بقواتها في سوريا، في نفس الوقت الذي أكد فيه عبد الجواد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لن يتراجع عن تصريحاته الأخيرة بشأن أهدافه العسكرية في سوريا.

فما هي أسباب استبعاد وقوع تلك المواجهة المحتملة بين تركيا وأمريكا على أرض منبج السورية؟ وما هو السيناريو البديل لهذه المواجهة؟ وما هي أوراق الضغط الأمريكية على تركيا في هذا الشأن؟

الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها في حلقة اليوم من البعد الآخر. تابعونا…

إعداد وتقديم: يوسف عابدين