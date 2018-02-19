ما حقيقة الاتفاق بين الدولة السورية والأكراد في عفرين؟

© Sputnik. Sergey Guneev بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا الوضع في عفرين وإدلب بسوريا

بعد إعلان الأكراد في سوريا أمس الأحد، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية يسمح للقوات السورية بدخول عفرين بات السؤال مطروحا حول طبيعة هذا الاتفاق وهل ستدخل القوات السورية إلى داخل عفرين وما هو رد الحكومة السورية الرسمي حيال هذا الأمر.

رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية يقول "إنه منذ بداية الأحداث في عفرين كانت هناك مطالبات للحكومة السورية أن تمارس دورها بالحفاظ على حدود البلاد والحاجة هنا ليس لكل القوات السورية في هذا الإطار ولكن وفق ما أعلنه من قبل نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد".

وأكد درار أن مسألة الاتفاقات السياسية والإدارية غير واردة بين الأكراد والدولة السورية التي تعلم وفق قوله أن الاكراد غير المعارضة وغير النظام.

من جانبه قال عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد إنه بالرغم من أن عفرين بقعة غالية من الأراضي سورية والمواطنون هناك سوريون ويجب على الدولة حمايتها ولكن هذه المنطقة لها خصوصيتها التي ترجع إلى طبيعة الفصائل التي تتحكم في مقدراتها.

واستبعد الأحمد أن يكون قد حدث هناك اتفاق بين الدولة السورية والأكراد بهذه الصورة التي يشير إليها الأكراد.

فما طبيعة هذا الاتفاق إن حدث؟ وما المقصود بدخول قوات شعبية سورية إلى عفرين؟

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من "البعد الآخر". تابعونا…

إعداد وتقديم: يوسف عابدين