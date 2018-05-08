الرد السوري على تهديد إسرائيل بقتل الأسد

ضيوف الحلقة: من دمشق العميد علي مقصود الخبير العسكري والاستراتيجي؛ ومن القاهرة دكتور طارق فهمي رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية في مركز دراسات الشرق الأوسط

لم تعلق الحكومة السورية على تهديد وزير الطاقة الإسرائيلي بقتل الرئيس السوري بشار الأسد حال استخدام إيران الأجواء السورية لتهديد إسرائيل وخطر الرد الإيراني وحول ذلك يقول الخبير العسكري علي مقصود "إن هذا التصريح يجب أن تتعامل معه الأمم المتحدة على أنه عدوان صارخ يمس رجل دولة لها سيادة ويجب تقديم من قام به إلى المحاكم الجنائية لأنه أكثر جرما من الإقدام على القتل نفسه".

© AP Photo / إيران ترد على التهديد الإسرائيلي باغتيال الأسد

ويشير مقصود إلى لجوء إسرائيل إلى هذا الأسلوب بعد فشل أدواتها في إسقاط الدولة السورية وفشلها في مواجهة النفوذ الإيراني في محاربة الإرهاب الذي تموله إسرائيل وأمريكا في سوريا على حد وصفه.

من جانبه يرى رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بمركز دراسات الشرق الأوسط طارق فهمي أنه بهذا التهديد فإن قواعد اللعبة تتغير وأن إسرائيل تملك ذراعا طويلة في سوريا لكنه في الوقت نفسه أشار إلى قوة الدفاع السوري والدعم الروسي في التصدي لأي اشتباكات قديمة أو حديثة كما أشار فهمي إلى الذعر الذي تعيشه إسرائيل من النفوذ الإيراني وقدرة إيران على مواجهة إسرائيل سواءً في الداخل السوري أو الإيراني.

فلماذا غاب الرد الرسمي السوري وإلى أي مدى يمكن لإسرائيل أن تنفذ مثل هذه التهديدات؟

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من "البعد الآخر". تابعونا…

إعداد وتقديم: يوسف عابدين