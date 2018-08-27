خبير أمني: العمليات العسكرية لتحرير إدلب ضرورية في طريق الحل السلمي

ضيوف الحلقة: من بيروت الخبير الأمني العميد الركن دكتور هشام جابر، ومن أنقرة دكتور سعيد الحاج الباحث في الشأن التركي

© Sputnik . BASSEL SHARTOUH خبير أمني: العمليات العسكرية لتحرير إدلب ضرورية في طريق الحل السلمي

استعدادا لمعركة إدلب الكبرى يرى الخبير الأمني هشام جابر أن الاستعدادات جارية والحشود مستمرة ولن ينتظر الجيش العربي السوري الحل السلمي وإن كان الحل العسكري يسرع الحل السلمي ولا ينتفي معه كما حدث في الجنوب على حد قوله مؤكدا أن العمليات العسكرية مستمرة كلما استمر التقدم في تحقيق إنجازات.

ورغم مباركة روسيا واعتراض تركيا على هذا التحرك السوري وفق وصف الخبير الأمني إلا أنه استبعد الحل العسكري المطلق في إدلب تحديدا.

وأعرب جابر عن احتمالية تنفيذ ضربة أمريكية محدودة في طريق مسرحية الكيماوي المتكررة كما وصفها.

من جانبه قال الباحث في الشأن التركي دكتور سعيد الحاج إن حسابات تركيا معقدة من جهة تحرير إدلب ديموغرافيا وسياسيا وعسكريا وهو ما يسبب القلق للجانب التركي ودفعه للحوار مع الجانب الروسي على تجنيب بعض الجماعات المواجهات العسكرية.

فهل ستكون هناك عملية عسكرية مطلقة في إدلب ولماذا تسعى تركيا إلى استبعاد الحل العسكري وماذا تملك في هذا السياق وماذا لو وقعت المعركة؟

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من "البعد الآخر". تابعونا…