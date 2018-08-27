خبير أمني: العمليات العسكرية لتحرير إدلب ضرورية في طريق الحل السلمي

ورغم مباركة روسيا واعتراض تركيا على هذا التحرك السوري وفق وصف الخبير الأمني إلا أنه استبعد الحل العسكري المطلق في إدلب تحديدا.
وأعرب جابر عن احتمالية تنفيذ ضربة أمريكية محدودة في طريق مسرحية الكيماوي المتكررة كما وصفها.
من جانبه قال الباحث في الشأن التركي دكتور سعيد الحاج إن حسابات تركيا معقدة من جهة تحرير إدلب ديموغرافيا وسياسيا وعسكريا وهو ما يسبب القلق للجانب التركي ودفعه للحوار مع الجانب الروسي على تجنيب بعض الجماعات المواجهات العسكرية.
فهل ستكون هناك عملية عسكرية مطلقة في إدلب ولماذا تسعى تركيا إلى استبعاد الحل العسكري وماذا تملك في هذا السياق وماذا لو وقعت المعركة؟
المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من "البعد الآخر". تابعونا…
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