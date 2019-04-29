الأوضاع الليبية على الطاولة الروسية

وحول أهمية هذه الزيارة يقول مدير مكتب صحيفة الحياة في موسكو رائد جبر في حديثه لـبرنامج "البعد الآخر" عبر إذاعة "سبوتنيك": "إن زيارة وزير خارجية حكومة الوفاق لموسكو متوقعة، في إطار حرص كل الأطراف الليبية على حشد تأييد لمواقفها، والاتصال بكافة الأطراف الدولية والتنسيق معها، ولذلك كان الاتصال مع الجانب الروسي لما له من موقف واضح ومتزن مع كل الأطياف الليبية مهما لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، لطرح وجهة نظرها خاصة في ظل ما تردد من اتهام لموسكو بأنها تميل لطرف على حساب طرف آخر، ولكن روسيا دحضت أكثر من مرة هذه الاتهامات".
على الطرف الآخر قال المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق: "إن هذه الزيارة تعد مؤشرا إيجابيا، للرد على الشائعات التي تقول بأن فايز السراج ووزير خارجيته تحت الإقامة الجبرية، ومن المعلوم أن العالم حتى اللحظة يعترف بحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي، وهو ما يصنع مشكلة كبيرة ويطيل أمد العمليات العسكرية، والدليل تسخير الرئيس التركي لكل إمكانيات تركيا لصالح المجلس الرئاسي والمعسكر الإسلامي".
المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من البعد الآخر، تابعونا…
إعداد وتقديم / يوسف عابدين
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