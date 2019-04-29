الأوضاع الليبية على الطاولة الروسية

وزير خارجية حكومة الوفاق السيد محمد الطاهر سيالة في موسكو، اليوم، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الروس لبحث الأوضاع التي تشهدها الساحة الليبية.

وحول أهمية هذه الزيارة يقول مدير مكتب صحيفة الحياة في موسكو رائد جبر في حديثه لـبرنامج "البعد الآخر" عبر إذاعة "سبوتنيك": "إن زيارة وزير خارجية حكومة الوفاق لموسكو متوقعة، في إطار حرص كل الأطراف الليبية على حشد تأييد لمواقفها، والاتصال بكافة الأطراف الدولية والتنسيق معها، ولذلك كان الاتصال مع الجانب الروسي لما له من موقف واضح ومتزن مع كل الأطياف الليبية مهما لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، لطرح وجهة نظرها خاصة في ظل ما تردد من اتهام لموسكو بأنها تميل لطرف على حساب طرف آخر، ولكن روسيا دحضت أكثر من مرة هذه الاتهامات".

© REUTERS / HANI AMARA خبراء: حكومة الوفاق تسافر إلى موسكو سعيا وراء التأييد

من جانبه قال المحلل السياسي الليبي المؤيد لحكومة الوفاق دكتور محمود إسماعيل: "إننا نعول على موسكو لما لها من ثقل دولي، على أن تدعم حكومة الوفاق الوطني كما دعمت في فترات سابقة حفتر، وزيارة وزير خارجية حكومة الوفاق تأتي في هذا الأطار، خاصة وأن موسكو استخدمت حق الفيتو في مجلس الامن فيما يتعلق بمشروع القرار المقدم من بريطانيا وألمانيا، وعليه يجب أن يكون الدعم للقوى الشرعية المتمثلة في المجلس الرئاسي ".

على الطرف الآخر قال المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق: "إن هذه الزيارة تعد مؤشرا إيجابيا، للرد على الشائعات التي تقول بأن فايز السراج ووزير خارجيته تحت الإقامة الجبرية، ومن المعلوم أن العالم حتى اللحظة يعترف بحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي، وهو ما يصنع مشكلة كبيرة ويطيل أمد العمليات العسكرية، والدليل تسخير الرئيس التركي لكل إمكانيات تركيا لصالح المجلس الرئاسي والمعسكر الإسلامي".

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إعداد وتقديم / يوسف عابدين