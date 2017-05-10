ليبيا...مصدر للقلق الإقليمي أم ساحة للتنافس بين الجيران؟

تناقش الحلقة ما يعتبره مراقبون مؤشراً على تحول ليبيا إلى ساحة للتنافس بين الجزائر والمغرب، واحتمالات تطور هذا التنافس إلى صراع بين البلدين، الذين يجمعهما توتر تاريخي مصدره الأساسي الخلاف على موضوع الصحراء الغربية.

كما تناقش الحلقة مصير اتفاق الصخيرات الذي جرى برعاية مغاربية، وفيما إذا كانت اللقاءات الموازية التي رعتها الجزائر ستدفع بالملف الليبي إلى حدود أكثر تعقيداً.

الخبير في السؤون المغاربية أبو بكر الأنصاري اعتبر أن ليبيا كما هي مهمة للدول الكبرى، هي مهمة كذلك في التوازنات الإقليمية، وان المشاكل السابقة التي حكمت ليبيا خلال حكم العقيد القذافي مع كل من المغرب والجزائر ما يدفع بالبلدين إلى إعادة التموضع في ومع ليبيا بعد رحيل القذافي.

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وفي مقابلة عبر "بانوراما" رأى الأنصاري أن "الفراغ الذي تركه القذافي في الصراع العربي الإسرائيلي- كداعم للمنظمات الفلسطينية المعادية لعملية السلام والرافضة لقيادة ياسر عرفات وحركة فتح- يدفع بالمغرب والجزائر إلى سده، لأن ملك المغرب هو رئيس لجنة القدس وأحد الداعمين لعملية السلام، أما الجزائر فأحد أقطاب الممانعة التي ترى أن المفاوضات هي مضيعة للوقت، وبالتالي فإن ليبيا أكثرمن أي وقت مضى أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تحولها إلى ساحة صراع بين المغرب والجزائر لانتفاء الرؤية المشتركة بينها في مقاربة الحل في ليبيا".

وأضاف أن الخلاف الجزائري المغربي حول الصحراء وحول زعامة منطقة المغرب الكبير يعكس نفسه على رؤية كل منهما للقضايا المشتركة.

وأعاد إلى الأذهان أن "الجزائر ترى أنها متاخمة لليبيا وأن الحدود تمتد إلى أكثر من 1000 كيلومتر مع إقليم فزان، لذا ترى أنه يجب أن يكون لها اليد العليا في الملف الليبي، بينما ترى المغرب أنها بالتعاون مع دول أخرى داعمة لخليفة حفتر، لن يكون من ضرورة أن يكون للجزائر هي المستفيدة من أي تسوية في ليبيا، ولكن تؤخذ بعين الاعتبار مع ذلك بعض مخاوفها الكبرى، لكن ذلك لا يعني- حسب الموقف المغربي- أن تكون التسوية الليبية جزائرية بامتياز، كما حصل في بعض الملفات التي كانت الجزائر فيها صاحبة السبق والصدارة في حلها".

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني

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