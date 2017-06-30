الأردن...حسابات الربح والخسارة في التضامن مع الموقف السعودي حيال قطر

© Sputnik. Sergej Guneev رئيس البرلمان الأردني يوضح موقف بلاده من الأزمة القطرية

تناقش الحلقة تداعيات الموقف الأردني بخفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر على ضوء الأزمة التي انفجرت بين السعودية والإمارات ومصر والبحرين — من جهة، وقطر من جهة أخرى.

كما تناقش فيما إذا كانت عمان رأت بأن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة يعتبر الوسيلة الأفضل للتعبير عن تضامنها مع السعودية وحلفائها.

في المقابل، يطرح مراقبون تساؤلات فيما إذا كان موقف عمان يعكس في مضمونه تماشياً مطلقاً مع الإرداة السعودية، بمعزل عن الأضرار والخسائر التي يمكن أن تمس الاقتصاد الأردني جراء هذا التماشي.

فمباشرة بعد إغلاق الحدود البرية السعودية أمام الصادرات إلى قطر تكبد الاقتصاد الأردني خسائر بنحو مليوني دولار في أول ارتداد للنتائج السلبية على الاقتصاد الأردني نتيجة الأزمة مع قطر.

كما أن حجم الشحنات تراجع إلى 90 طنا يوميا مقارنة بكميات كانت تصل إلى 600 طن يوميا قبل الحصار، إضافة إلى منع السعودية دخول 85 شاحنة محملة بالخضار والفواكه، وأكثر من عشر شاحنات محملة بالمواشي الحية كانت متوجهة إلى قطر.

رأى الكاتب والمحلل السياسي ضرغام هلسا، أنه لا يمكن الحديث عن غياب الحسابات في السياسات الأردنية، نتيجة للموقف الرسمي الأردني الذي يتعاطى مع طبيعة علاقاته الخارجية ارتباطاً بموقف الإدارة الأمريكية.

وأعتبر هلسا في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" أن "على الأردن أن يلعب دوراً إصلاحياً في الخلافات العربية-العربية، من خلال مهمته كرئيس للقمة العربية في هذه المرحلة".

وأضاف أنه "جرى تغييب الدور الأردني وإسقاطه بعد قمة الرياض التي حضرها ممثلون عن 56 بلداً عربياً وإسلامياً إضافة إلى الرئيس ترامب".

ولفت إلى "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مطلباً أمريكياً يرتبط بالاستراتيجية الأمريكية في إدارة الصراع في المنطقة، وأن الأردن يلعب دوراً مؤيداً للسياسات الأمريكية، كونه يتبع في نهجه السياسي والاقتصادي سياسة الإدارة الأمريكية، وبدلاً من دراسة خطواته من زاوية الربح والخسارة يقوم بانتظار المنح والمعونات والهبات التي تتقدم بها دول الخليج بناءاً على رغبة وقرار البيت الأبيض".

إعداد وتقديم فهيم الصوراني

