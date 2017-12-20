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05:23 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    اليمن: ما واقع الحصار.. وهل تمتد رقعة الحرب إلى بلدان خليجية

    بانوراما
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    ضيوف الحلقة: علي المعشني- خبير في الشؤون الإقليمية؛ وعايد المناع- أكاديمي وكاتب سياسي

    دبابة تي-80أو
    © Sputnik. Michail Voskresenskiy
    الصراع في اليمن أصبح الحرب الثالثة لـ "الدبابة الطائرة" (صور)
    تناقش حلقة اليوم من "بانوراما"  حقيقة الأوضاع في ميناء الحديدة، وفيما إذا كان يسمح بعبور ما يلزم من مساعدات إنسانية ومواد تجارية إلى اليمنيين.

    فقد قال التحالف الذي تقوده السعودية إنه قرر إبقاء ميناء الحديدة، الميناء الرئيسي في اليمن، مفتوحا على الرغم من الهجوم الصاروخي الذي شنته حركة "أنصار الله" باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

    وكان التحالف، الذي يسيطر على المجال الجوي اليمني ويتحكم في الوصول إلى موانئه، أغلق الشهر الماضي جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية إلى اليمن بعد هجوم صاروخي مماثل على مطار الرياض الدولي.

    كما تناقش الحلقة التطورات المحتملة للحرب الدائرة في اليمن، بعد المنعطف الجديد في الصراع الدائر في اليمن بعد إستهداف قصر اليمامة بصاروخ باليستي.

    وفيما يبدو راسلة تحذيرية إلى بلدان التحالف  قال عبدالملك الحوثي، زعيم  حركة "أنصار الله"إن هناك "خطة ردع جديدة" على حد تعبيره، وذلك في خطاب له، الثلاثاء، بعد اطلاق الصاروخ على الرياض.

    وفي كلمة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للحركة قال الحوثي: "أنتم تقصفون صنعاء ونحن نقصف الرياض وأبو ظبي.. أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء وتصل صواريخنا البالستية إلى قصر اليمامة بالرياض.. ِأنتم تعتدون على منشآتنا الحيوية ونحن نقابلكم بالمثل."

    وتعليقاً على هذا الموضع قال الخبير في الشؤون الإقليمية علي المعشني أن الميناء عملياً لم يفتح، أما المطار فبقي فقط للمهمات الدولية كما حصل مع وفود الأمم المتحدة ووفود دبلوماسية وأخرى تابعة لمنظمات دولية.

    وخلال مشاركته في حلقة "بانوراما" حول الأوضاع في اليمن قال المعشني أن " من حق اليمن أن يدافع عن نفسه، لأنه يدمر كل يوم".

    وأعاد المعشني إلى الأذهان تصريحات الناطق السابق بلسان قوات التحالف أحمد العسيري في الأيام الأولى للحرب، والتي قال فيها أنه " تم القضاء على بنك كل الأهداف العسكرية في اليمن"، متساءلاً أنه إذا كان هذا الكلام صحيحاً "فما الذي يجعل قوات التحالف مستمرة في مواصلة العمليات الحربية وعدم التمكن من حسم الحرب".

    وحول الحصار المفروض على اليمن، أكد الخبير العماني أن "الحصارات محرمة في الحروب، وهو نفس الخطاً الذي إرتكبته هذه الدول مع قطر عندما قامت بغلق الأجواء عليها، قبل أن تكتشف أن هذه الإجراءات تنتهك القوانين الدولية لتنظيم حركة الطيران".

    من جهته قال الأكاديمي والكاتب السياسي عايد المناع أن بلدان التحالف تحرص على تأمين وصول المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المواطنين اليمنيين، لكن من وصفها بالجماعات المتمردة تستخدم هذا الميناء وغيره لتهريب الأسلحة والذخائر وكل ما يتعلق بالعتاد الحربي.

    وفي مداخلة عبر نفس الحلقة لفت المناع إلى أن "قوى التحالف لا تستطيع أن تغض النظر عن هذه الممارسات لأنه من شأنها أن "تطيل أمد الحرب وتنمح المتمردين القدرة على الإضرار بقوات التحالف وبدول التحالف".

    وإتهم المناع حركة "أنصار الله" باستغلال المعاناة الإنسانية لليمنيين "لتعطي انطباعاً بأن الناس يتضورون جوعاً ويعانون من المرض والكوليرا، ولتستغل ذلك كأداة ضغط على قوات التحالف لتوقف حربها على المتمردين وبالتالي يحقق هؤلاء ومن ورائهم إيران انتصاراً، الشيء الذي لن تسمح به قوات التحالف".

    تفاصيل الحوار في الملف الصوتي  

     إعداد وتقديم: فهيم الصوراني

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