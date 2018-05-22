تسجيل
15:40 22 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    بانوراما

    اليمن في يوم الوحدة... مصير البلاد على المحك!

    بانوراما
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضيف الحلقة: أحمد عايض- رئيس تحرير موقع "مارب برس"

    تناقش الحلقة كلام الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي بأإن "إعادة تحقيق الوحدة اليمنية يبقى منجزا شعبيا بامتياز، تجاوز فيه شعبنا رغبة المستعمر والكهنوت على السواء وصنع الجغرافيا التي تعكس حضارة شعب عريق ممتد في شعاب التاريخ ولهذا عبر عنه شعبنا العظيم بالترحاب والقبول لحظة ميلاده في مثل هذا اليوم المجيد".

    كلام هادي جاء في خطاب وجهه لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد الوطني الـ28 لقيام الجمهورية اليمنية 22 مايو 

    صبي صغير يقف على خلفية ركام في تعز، اليمن 18 مارس/ آذار 2018
    © AFP 2018 / Ahmad Al-Basha
    محلل سياسي جنوبي يوجه رسالة خطيرة للتحالف والرئيس هادي
    1990.

    هادي أكد في خطابة أن "أن الانحرافات التى اعترت مسار الوحدة والممارسات الخاطئة والسلوكيات المسيئة، لا تقلل من شأن الحدث التاريخى بقدر ما تعبر عن سوء من ارتكبها فى حق الوحدة والشعب على السواء، وأية أخطاء حدثت فهى بالتأكيد ليست فى المنجز بل فى من سعوا لتحويله إلى غنيمة شخصية، ومن أساؤوا لليمن شمالا وجنوبا".

    كما تناقش الحلقة تصريح الناطق بإسم التحالف السعودي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، عن تحرير أكثر من 85 بالمئة من اليمن مع تقدم في جميع محاور القتال وظهور انهيار وتخبط في صفوف الميليشيات الحوثية- حسب تعبيره.

    المالكي كان أشار في مؤتمر صحفي له "إن سفينة تركية تعرضت لهجوم صاروخي مؤخرا قبالة ميناء الحديدة، محملا من وصفها ب "ميليشيات الحوثي" مسؤولية الهجوم.

    صاروخ باليستي تطلقه أنصار الله في اليمن
    © REUTERS / HANDOUT
    بالفيديو... "أنصار الله" يقصفون مطار جيزان جنوب السعودية بصاروخ باليستي
    وأوضح  أن السفينة التركية كانت تقل حمولة من القمح تعرضت لهجوم صاروخي انطلق من الحديدة.، متهماً حركة "أنصار الله" بـ"إحتجاز مساعدات إغاثة موجهة لليمنيين خلال شهر رمضان، واستخدام المدنيين كدروع بشرية في جبهات القتال، بعد أن انهارت صفوفها".

    كما أشار في معرض حديثه إلى أن الوضع آمن على الحدود السعودية اليمنية، وأن "الروح المعنوية لمقاتلي الميليشيات انهارت".

    بموازاة ذلك وفي تطور أمني جديد نجا مسؤول حكومي من محاولة اغتيال برصاص مسلحين، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

    وقال مصدر محلي في محافظة تعز  ل"سبوتنيك": "إن مسلحين أطلقوا النار على وكيل محافظة تعز عارف جامل، في شارع التحرير وسط مدينة تعز، ما أسفر عن إصابة 3 من مرافقيه".

    وأضاف أن قائد حراسة محافظ تعز الضابط ناظم العقلاني نجا هو الآخر، من محاولة اغتيال في حي الأجينات في مدينة تعز.

    وكانت اشتباكات دارت بين جنود من اللواء 170 دفاع جوي المحسوب على حزب التجمع اليمني للإصلاح "الإخوان في اليمن" وكتائب أبي العباس السلفية في منطقتي باب موسى وباب الكبير وامتدت إلى شارع العواضي وشارع جمال وسط مدينة تعز، أدت إلى مقتل امرأة وجندي من أفراد الشرطة العسكرية وإصابة 5 مدنيين.

    إعداد وتقديم: فهيم الصوراني

    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن اليوم, أخبار اليمن, أنصار الله, عبد ربه منصور هادي, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الرئيس فلاديمير بوتين يهدي باقة من الأزهار لمستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل لدى وصولها مدينة سوتشي، روسيا 20 مايو/ أيار 2018
    باقات من الأزهار من ساسة العالم
    العقوبات لا ترحم أحدا في المنطقة... حتى من يدعمها
    العقوبات لا ترحم أحدا في المنطقة... حتى من يدعمها
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك