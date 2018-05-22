اليمن في يوم الوحدة... مصير البلاد على المحك!

تناقش الحلقة كلام الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي بأإن "إعادة تحقيق الوحدة اليمنية يبقى منجزا شعبيا بامتياز، تجاوز فيه شعبنا رغبة المستعمر والكهنوت على السواء وصنع الجغرافيا التي تعكس حضارة شعب عريق ممتد في شعاب التاريخ ولهذا عبر عنه شعبنا العظيم بالترحاب والقبول لحظة ميلاده في مثل هذا اليوم المجيد".

كلام هادي جاء في خطاب وجهه لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد الوطني الـ28 لقيام الجمهورية اليمنية 22 مايو

© AFP 2018 / Ahmad Al-Basha محلل سياسي جنوبي يوجه رسالة خطيرة للتحالف والرئيس هادي

1990.

هادي أكد في خطابة أن "أن الانحرافات التى اعترت مسار الوحدة والممارسات الخاطئة والسلوكيات المسيئة، لا تقلل من شأن الحدث التاريخى بقدر ما تعبر عن سوء من ارتكبها فى حق الوحدة والشعب على السواء، وأية أخطاء حدثت فهى بالتأكيد ليست فى المنجز بل فى من سعوا لتحويله إلى غنيمة شخصية، ومن أساؤوا لليمن شمالا وجنوبا".

كما تناقش الحلقة تصريح الناطق بإسم التحالف السعودي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، عن تحرير أكثر من 85 بالمئة من اليمن مع تقدم في جميع محاور القتال وظهور انهيار وتخبط في صفوف الميليشيات الحوثية- حسب تعبيره.

المالكي كان أشار في مؤتمر صحفي له "إن سفينة تركية تعرضت لهجوم صاروخي مؤخرا قبالة ميناء الحديدة، محملا من وصفها ب "ميليشيات الحوثي" مسؤولية الهجوم.

وأوضح أن السفينة التركية كانت تقل حمولة من القمح تعرضت لهجوم صاروخي انطلق من الحديدة.، متهماً حركة "أنصار الله" بـ"إحتجاز مساعدات إغاثة موجهة لليمنيين خلال شهر رمضان، واستخدام المدنيين كدروع بشرية في جبهات القتال، بعد أن انهارت صفوفها".

كما أشار في معرض حديثه إلى أن الوضع آمن على الحدود السعودية اليمنية، وأن "الروح المعنوية لمقاتلي الميليشيات انهارت".

بموازاة ذلك وفي تطور أمني جديد نجا مسؤول حكومي من محاولة اغتيال برصاص مسلحين، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر محلي في محافظة تعز ل"سبوتنيك": "إن مسلحين أطلقوا النار على وكيل محافظة تعز عارف جامل، في شارع التحرير وسط مدينة تعز، ما أسفر عن إصابة 3 من مرافقيه".

وأضاف أن قائد حراسة محافظ تعز الضابط ناظم العقلاني نجا هو الآخر، من محاولة اغتيال في حي الأجينات في مدينة تعز.

وكانت اشتباكات دارت بين جنود من اللواء 170 دفاع جوي المحسوب على حزب التجمع اليمني للإصلاح "الإخوان في اليمن" وكتائب أبي العباس السلفية في منطقتي باب موسى وباب الكبير وامتدت إلى شارع العواضي وشارع جمال وسط مدينة تعز، أدت إلى مقتل امرأة وجندي من أفراد الشرطة العسكرية وإصابة 5 مدنيين.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني