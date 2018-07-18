شبح الحرب يخيم على غزة وإسرائيل تشدد الحصار على القطاع

تتابع الحلقة الأجواء المتوترة حول قطاع غزة بعد التهديد الإسرائيلي بشن حرب واسعة على قطاع غزة إذا لم يتوقف إطلاق البالونات.

ذكر موقع "راوتر" العبري ، أن إسرائيل أمهلت حركة "حماسط 72 ساعة فقط لوقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

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وكشف الموقع، أنه إنذار نهائي من الحكومة الإسرائيلية لحركة "حماس"، قبل اللجوء إلى خيارات أخرى تستهدف القطاع.

وبالتوازي مع ذلك قرر الجيش الإسرائيلي إغلاق المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة "كرم أبو سالم" بشكل كامل وتقليص مساحة الصيد إلى ثلاثة أميال، فيما أعلنت السلطات المصرية بأن معبر رفح سيغلق بسبب خلل فني حتى إشعار آخر.

وشددت إسرائيل القيود على شحنات المواد التي تعبر حدودها إلى قطاع غزة، إثر شن فلسطينيين هجمات جديدة باستخدام بالونات تحمل مواد حارقة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن ذلك جاء ردا على ما سماه "استمرار المحاولات الإرهابية" لحركة حماس الإسلامية الفلسطينية.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال مشير المصري — القيادي في حركة حماس أن التهديدات الإسرائيلية تأتي للتغطية على الإجراءات الأخيرة بحق قطاع غزة، لتشديد الخناق على الفلسطينيين عبر إغلاق المعابر، ومحاصرة نحو مليوني فلسطيني تحت ذرائع واهية، بالترابط مع رفض مسيرات العودة، التي تتخذ الطابع الطابع السلمي، لكنه واجهها بالحديد والنار، وقتل أكثر من 150 فلسطيني يطالبون بحقوقهم.

وفي لقاء معه عبر برنامج "بانوراما" أكد المصري أن حركة حماس "لا تعمل تحت أمرة الإحتلال لكي تقوم بتنفيذ مطالبه بمنع الأطفال من إطلاق الطائرات الوؤقية والبالونات، وأن على أسرائيل أن تدرك ان سبب الإنفجار الذي قد يحصل في قطاع غزة هو تشديد الحصار المفروض، وعليهها على هذه الأاساس وقف الحصار فوراً، والشي الذي من شأنه أن يدفع بالأجواء نحو التهدئة.

ولفت الى أن إسرائيل ليست في وارد الحرب، لكن حماس ستواجه التهديدات بكل الوسائل المتاحة، مضيفاً ان هذه التهديدات لا تخيف الحركة، وبالتالي ستبقى في موقع الدفاع عن الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة.

وأعتبر أن إسرائيل تحاول "فرض أجندتها على الفلسطينيين لتمرير ما يسمى بـ "صفقة القرن" بالحديد والنار، فيما لا يمكن للفلسطينيين الإستجابة لهذه المؤامرة التي تحاك ضد قضيتهم.

وحول الإستمرار في مسيرات العودة شدد المصري على أن" هذا هو خيارالشعب الفلسيطيني بأكمله، وليس خيار حركة حماس لتأخذ القرار بوقفها". وتابع أن إسرائيل لا تحتمل حتى المسيرات السلمية ، ما يدل على رفضها أي وجود للشعب الفلسطيني".

وشدد المصري على مواصلة مسيرات العودة، وان بوابة التهدئة هي فتح المعابر وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وطالما هناك حصارفإن القطاع سيبقى قابلاً للإنفجار".

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني