اليمن... وعقدة المربع الأول

تناقش الحلقة نتائج اللقاءات التي عقدها المبعوث الأممي الخاص إلى الأمم المتحدة مارتن غريفيث مع قيادات من حركة "أنصار الله" والمؤتمر الشعبي العام، ووصفه لها بأنها كانت بـ"البناءة".

© REUTERS / Khaled Abdullah المبعوث الأممي يغادر صنعاء غريفيث صرح أنه "حقّق تقدماً في ما يتعلّق بسبل استئناف المشاورات وتدابير بناء الثقة بما في ذلك إطلاق المساجين والوضع الاقتصادي وإعادة فتح مطار صنعاء".

يأتي هذا التطور في حين تتواصل أزمة المشتقات النفطية في كافة أرجاء اليمن فيما انتعشت السوق السوداء، وأضحت المسيطرة.



وتشهد اليمن أزمة خانقة في الوقود والغاز المنزلي، أدت إلى شبه توقف للسير وانتعاش السوق السوداء من جديد.



ووفقاً لشهود، تصطف المئات من السيارات في طوابير طويلة أمام بعض محطات الوقود الفارغة بانتظار وصول المشتقات النفطية.

ويزور غريفيث العاصمة السعودية الرياض اليوم , للقاء مسؤولين يمنيين وسعوديين، غير أن مصادر سياسية اكدت فشل البريطاني غريفيث بالاتفاق مع "أنصار الله" على المسائل الخلافية او تحديد موعد جديد للمشاورات القادمة.

الكاتب والمحلل السياسي نبيل البكيري قال أن "كل المعطيات التي كانت قبل فشل مشاورات جنيف الأخيرة ، ما زالت هي نفسها، بل أن تعقيدات المشهدين السياسي والعسكري لم تعدا في صالح التفاعل السياسي والحديث عن مزيد من التفاؤل حيال الحل السياسي".

وأضاف في مقابلة عبر حلقة " بانوراما " المخصصة لنقاش التطورات في اليمن أن " حديث غريفيث عن إحراز تقدم في المساعي السياسي ليس مبنياً على معطيات حقيقية، ولا تذهب إلى تشخيص الأسباب الحقيقية لهذه الحرب".

ولفت ‘إلى أنه "سيكون من المنطقي بمكان الحديث عن فشل كبير في هذه الحال لان الأمم المتحدة لم تذهب إلى علاج أسباب الحرب، وتكتفي بمحاولة مقاربة نتائجها".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني