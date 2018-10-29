عباس: صفقة القرن لن تمر... وعلى الفلسطينيين تأييد المنظمة فقط

تناقش حلقة خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام الدورة الـ 30 للمجلس المركزي الفلسطيني، وأبرز النقاط التي تضمنها هذا الخطاب.

© REUTERS / CAITLIN OCHS قبل الإعلان النهائي لـ"صفقة القرن"... عباس بصدد إعلان موقفه من خطة السلام الأمريكية

فوسط مقاطعة من فبل الجبهتين الشعبية والديمقرطية لتحرير فلسطيني وحركتي "حماس" و "الجهاد الإسلامي"، عقد المجلس المركزي جلسته الدورية تحت عنوان "الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية"، والتي طالب فيها الرئيس محمود عباس الشعب الفلسطيني بالوقوف خلف منظمة التحرير، كونها الممثل الشرعي الوحيد لهم، مؤكدا أنهم لن يكرروا جريمتي اللجوء في العامين 1948 و1967.

عباس إعتبر "إن المرحلة التي يمر بها الفلسطينيون، قد تكون أخطر المراحل التي عايشوها، وأنهم "أمام لحظة تاريخية إما أن نكون أو لا نكون".

وأضاف إنّه إذا كان وعد بلفور قد مرّ قبل قرن من الزمن فإنّ "صفقة القرن لن تمرّ"، في إشارة إلى خطّة سلام وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكشف عنها لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وإعتبر أن إن رفض "حماس" التخلي عن السيطرة على غزة هو وقوف مع أفكار الأعداء الذين يريدون إقامة شبه دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة الغربية.

وأرجعت الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركتي "حماس" و"الجهاد" وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وتحالف قوى المقاومة الفلسطينية، سبب المقاطعة إلى انعقاده خارج اطار التوافق الوطني، بما ينعكس سلباً على الوحدة الجمعية — حسب مواقفهم.

عضو المجلس الاستشاري لحركة "فتح" يحيى رباح قال إن

"الولايات المتحدة عملت على الاستئثار بالوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتبعد اللاعبين الدوليين الأخرين عن المشاركة في عملية الوساطة".

وأضاف في حديث عبر برنامج "بانوراما" أنه بعد 25 عاماً من هذا الدور، ومجيء ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، أثبتت الأخيرة أنها غير مؤهلة للعب هذا الدورلوحدها".

وأضاف أن "السلطة الفلسطينية إعتبرفت بفوز "حماس" في الإنتخابات ودعتها لرلئاسة الحكومة، لكن الحركة إنقلبت على نفس الحكومة التي كانت ترأسها".

ورأى أن "حماس" "حولت القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية، بعد أن كانت أحد القضايا السياسية الهامة في العالم".

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني