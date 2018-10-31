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17:44 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    لأول مرة منذ بدء الحرب... واشنطن تدعو لوقف الحرب في اليمن

    بانوراما
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    ضيف الحلقة: عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي

    قال عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي: إن الحركة لن تقبل أية مشاريع خارجية أو تواجد لقوات عسكرية أجنبية في اليمن سواءا كانت سعودية أو إماراتية أو أمريكية، "لأننا نعتبرها قوات احتلال وسندحرها".

    وفي مقابلة عبر برنامج "بانوراما" أكد البخيتي:

    أن الحركة تصر على وقف شامل للحرب، ولكن إذا أصرت السعودية والإمارات على مواصلة الحرب، فأنهم يجب أن يقاتلوا بشرف، وأن يتجنبوا إستهداف المناطق السكانية.

    وشدد القيادي اليمني الذي كان يعلق على دعوة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إلى وقف كل الغارات الجوية في المناطق المأهولة، على أن الحركة "لا تثق بأية دعوة أمريكية، إلا إذا تأكد ذلك من خلال سلوكيات التحالف في الحرب، من خلال التوقف عن إستهداف المدنيين".

    وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان دعا إلى وقف إطلاق النار في اليمن وبدء مفاوضات برعاية أممية تبدأ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لوضع حد للصراع في اليمن.

    وقال وزير الدفاع جيمس ماتيس:

    "دعونا كل الاطراف وخصوصا الحوثيين والحكومة اليمنية والتحالف للاجتماع في السويد في نوفمبر".

    وزير خارجية بريطانيا، جيريمي هانت
    © REUTERS / SIMON DAWSON
    وزير الخارجية البريطاني يرحب بالدعوة الأمريكية لوقف القتال في اليمن
    وهي المرة الأولى التي يصدر فيها مسؤول أمريكي كبير بشكل علني توقيت زمني، للبدء بمفاوضات بين أطراف النواع في اليمن، الذي انزلق إلى واحدة من أسوأ الأزمات العسكرية والإنسانية في التاريخ، على حد قول الوزير الأمريكي.

    ويتزامن الموقف الأمريكي مع موقف مماثل لفرنسا التي صرحت وزيرة دفاعها أنه "حان الوقت لتتوقف" الحرب في اليمن مكررة "استنكارها" للأزمة الانسانية في هذا البلد.

    وفي السياق ذاته كان المبعوث الأممي مارتن غريفيث أعلن مؤخرا عن تقدمه بطلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في استئناف المشاورات اليمنية والعمل لإنهاء الصراع والحرب وفقا لتسوية سياسية سلمية.

    وتساعد الولايات المتحدة التحالف الذي تقوده السعودية بإعادة تزويد طائراته بالوقود وتقديم التدريبات على الاستهداف. وكان بومبيو أكد الشهر الماضي للكونغرس الأمريكي أن السعودية والإمارات تعملان على تقليص الخسائر في صفوف المدنيين باليمن.

    تفاصيل الحوار في الملف الصوتي

    إعداد وتقديم: فهيم الصوراني

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    الكلمات الدلالية:
    واشنطن, أنصار الله, حرب, اليمن
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