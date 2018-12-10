عملية العوفرة... بداية تصعيد مسلح في الضفة

تناقش الحلقة دلالات وتداعيات عملية العوفرة في رام الله، وردود الفعل الإسرائيلية المحتملة عليها، وموقف السلطة الفلسطينية منها، سيما أنها وقفت في نطاق مدينة رام الله.

© Sputnik . Faleh Faleh إصابة 6 إسرائيليين في عملية إطلاق نار غرب رام الله

وكان فلسطيني أطلق أعيرة نارية على مجموعة من المستوطنين كانوا يقفون عند محطة للحافلات قرب مستوطنة «عوفرا» بالضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة 9 منهم ووصفت حالة امرأة من المصابين بأنها حرجة، فيما لاذ المهاجم الذي كان يستقل سيارة بالفرار.

وفي وقت لاحق اقتحمت القوات الإسرائيلية، قرية سلواد شمال شرق مدينة رام الله، بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

كما أغلقت القوات الإسرائيلية مدخل مدينة البيرة الشمالي، وحاجزي عطارة وعين سينيا، في كلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من المرور، كما شددت إجراءاتها العسكرية على طريق نابلس- رام الله، وفق مصارد فلسطينية.

حركة حماس في تعليق لها على العملية قالت أنها: "تبرهن على أن أي محاولة لإدانة المقاومة الفلسطينية ستفشل أمام إرادة وبسالة شعبنا الفلسطيني ورسالة على ديمومة شعبنا واستمراره في نضاله وانتفاضته حتى استرداد حقوقه المسلوبة".

أما وزيرة القضاة الإسرائيلية إيليت شاكيد فدعت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تسوية قانونية لمستوطنة "عوفرا" برام الله، مضيفة في مقابلة إذاعية أن"هناك أمران يجب القيام بهما، تغيير وضيعة المستوطنة ووقف الأموال عن المنفذين.

عضو المجلس التشريعي عن حركة "حماس" فتحي القرعاوي اعتبر أن العملية جاءت كرد فعل على الأوضاع الصعبة التي تعيشه االضفة الغربية، المتمثلة بالإحتلال وحملات الإعتقال، والأوضاع الإقتصادية المتردية، والإستيطان.

وأضاف في حديث معه غبر برنامج "بانوراما" أن "عبر أثير راديو "سبوتنيك":

الوضع الفلسطيني في الضفة الغربية على حافة الانفجار، بسبب كذلك التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل".

ولفت إلى أن الفصائل الفلسطينية في الصفة: "لا تريد الدخول في صدام مع السلطة الفلسطينية التي تمنع أي شكل من أشكال الأعمال العسكرية والأمنية، ما مهد لعمليات ضد قوات الإجتلال يقوم بها أفراد، كما حصل مع عملية عوفرا الأخيرة".

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني