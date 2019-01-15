المرزوقي: "الربيع العربي" انتهى بالنسبة لـ"النهضة"

تناقش الحلقة تصريحات الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، التي تضمنت رسائل داخلية وإقليمية، قد تثير سجالا لما حملته من دلالات ومواقف.

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI الرئيس يتدخل... مفاوضات اللحظات الأخيرة في تونس لتفادي الإضراب العام

ففي مقابلة صحفية معه اعتبر المرزوقي "أن تحالف وتوافق حركة النهضة مع من وصفهم بـ"الثورة المضادة" لم يكن تكتيكا سياسيا"، وأن الربيع العربي بالنسبة لهم صفي وانتهى".

كما رأى أن النظام السابق والوجوه القديمة نجحت في استدراج واستقطاب جزء من القوى التي كانت مع القوى الثورية، وقام بابتزاز حركة "النهضة" وجذبها إلى صفه.

وأكد أن حركة النهضة "اتخذت هذا الخيار، الذي ربما يحل لها مشكلتها على المدى المتوسط ولكن لن تحل مشكلتها على المدى الطويل".

وتابع أن "هذه المجموعة التي ارتهنتها الحركة ستواصل ارتهانها وستواصل ابتزازها وفي النهاية سيدفعونها إلى أن تتخلى عن كل ثوابتها وشخصيتها ومبادئها السياسية، وحينها ستفقد النهضة قواعدها وتنتهي سياسيا".

كما إعتبر​ أن "​الثورة التونسية​ حققت 50 بالمائة من أهدافها"، مشيرا إلى أن "​تركيا​ وقطر ساعدتا تونس في كفاحها ضد الإرهاب".

وأضاف أن "تونس كانت مستهدفة من عدة أطراف، لكونها منطلق الثورات العربية التي انطلق منها الربيع العربي الذي أخاف كل الأنظمة، فصبت علينا كل الهموم".

الخبير في الشؤون الإقليمية أبو بكر الأنصاري قال إن تصريحات المرزوقي تحمل في طياتها فكرة، مفادها أن "الربيع العربي عندما بدأ، قامت به قوى ثورية لتغيير الأمر الواقع، لكن حركة الإخوان المسلمين لم تتمكن من الاستحواذ على السطة بشكل كامل، رغم أنها كانت تتحضر لهذه اللحظة التاريخية، وترى في القوى الثورية الأخرى قوى طارئة".

وأضاف في مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما" أن "حركة النهضة — خلافاً لبقية أفرع الإخوان المسلمين- تقبل الشراكة، خلافاً للحالة المصرية، حيث حاولت حركة الإخوان المسلمين هناك إلغاء بقية الأطراف، وهو الهدف الذي وضعته منذ عشرينيات القرن الماضي".

ورأى أن كثير من التيارات الإسلامية يهمها الحكم فقط، وليس لديها ثوابت وطنية معينة، بدليل أنها يمكن أن تتحالف مع أي كان، بما فيهم خصوم الأمس، للوصول إلى سدة الحكم، في قفز على منظومة القيم والمبادىء التي تتبناها".

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني