نائب أردني لـ"سبوتنيك": دمشق ستدعى للمؤتمر البرلماني والعلاقات معها تتطور

قال طارق خوري، النائب في البرلمان الأردني، أن رئيس البرلمان عمل جاهداً مع نظرائه العرب على دعوة سوريا لحضور المؤتمر الذي سيعقد في عمان، وأن الدعوة وجهت إلى الجانب السوري، وأن الأمانه العامة للمؤتمر بانتظار رد دمشق.

وفي حديث عبر برنامج "بانوراما" أكد "القيام بكافة الخطوات اللازمة لعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي في جامعة الدول العربية"، معتبراً إقصاءها من الجامعة "خطوة غير منطقية ومخزية" — وفق تعبيره.

© AFP 2018 / JOHN THYS أبو الغيط: لم أرصد توافقا حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية

النائب الأردني الذي أنهى مؤخراً زيارته إلى سوريا برفقة النائب قيس زيادين، أكد أن "عدد السجناء الأردنيين في سوريا منذ ثمانينيات القرن الماضي لا يتجاوز الـ 55 شخصاً، من بين قد يكون مفقودين أو متوفيين"، وأن "العمل جار مع السلطات السورية لكشف أوضاع هؤلاء، بإستثناء من هو متورط بدعم الإرهاب، والعمل لصالح إسرائيل".

كما لفت إلى ان أكثر من 90% من هؤلاء المساجين متورطون بتهم جنائية كالتهريب وتزوير العملات.

وفي موضوع أخر كشف خوري أن الأردن سيستأنف الرحلات إلى سوريا خلال أيام، وستبدأ باستخدام الأجواء السورية في رحلات الطائرات، مضيفاً كذلك أن وزير النقل السوري أبدى استعداد دمشف لزيادة عدد ساعات العمل في معبر نصيب مدة ساعتين إضافيتين، لتصبح حتى الساعة السادسة مساء.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني