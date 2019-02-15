نائب أردني لـ"سبوتنيك": دمشق ستدعى للمؤتمر البرلماني والعلاقات معها تتطور

وفي حديث عبر برنامج "بانوراما" أكد "القيام بكافة الخطوات اللازمة لعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي في جامعة الدول العربية"، معتبراً إقصاءها من الجامعة "خطوة غير منطقية ومخزية" — وفق تعبيره.
كما لفت إلى ان أكثر من 90% من هؤلاء المساجين متورطون بتهم جنائية كالتهريب وتزوير العملات.
وفي موضوع أخر كشف خوري أن الأردن سيستأنف الرحلات إلى سوريا خلال أيام، وستبدأ باستخدام الأجواء السورية في رحلات الطائرات، مضيفاً كذلك أن وزير النقل السوري أبدى استعداد دمشف لزيادة عدد ساعات العمل في معبر نصيب مدة ساعتين إضافيتين، لتصبح حتى الساعة السادسة مساء.
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أجرى الحوار: فهيم الصوراني
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