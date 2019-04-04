ليبيا... الجيش على أطراف طرابلس

تناقش الحلقة سيطرة "قوات شرق ليبيا" بقيادة المشير خليفة حفتر على مدينة غريان، وتقدمها باتجاه العاصمة طرابلس، فيما رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السرّاج يندد ويعلن النفير العام لجميع القوات العسكرية والأمنية استعدادا لمواجهة قوات حفتر.

وكانت اشتباكات طاحنة اندلعت قرب مدينة غريان جنوبي العاصمة الليبية طرابلس بين "قوات شرق ليبيا" بقيادة خليفة حفتر وأخرى توصف بأنها متحالفة مع الحكومة الليبية.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY أول تعليق من الأمم المتحدة على تحرك الجيش الليبي نحو طرابلس

المتحدث باسم "قوات شرق ليبيا" اللواء أحمد المسماري أكد إن فرقتين عسكريتين والوحدات الداعمة لها، تتقدم غرب البلاد وتشتبك مع قوات منافسة جنوبي العاصمة طرابلس ولفت الى ان الاشتباكات تدور في غريان، جنوبي طرابلس.

فيماعرضت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لقوات شرق ليبيا مقاطع فيديو تظهر وحدات عسكرية تتحرك إلى المنطقة الغربية لتطهير ما تبقى من الجماعات المسلحة الموجودة هناك.

أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فدعا الفصائل الليبية المتنافسة إلى ضبط النفس، محذرا من احتمال اندلاع اشتباكات.

وكان غوتيريش وصل إلى العاصمة الليبية في محاولة لدفع محادثات السلام بين الفرقاء الليبين، وقال أنه "يشعر بقلق عميق من التحركات العسكرية في ليبيا ومن خطر المواجهة".

الخبير في الشأن الليبي عبد العزيز إغنية قال في حديث لـ"سبوتنيك" أن تحرك قوات الجيش الوطني نحو طرابلس ليس تكتيكياً ، وإنما نزول عند رغبة غالبية الليبيين بسيطرة الدولة والقوات المسلحة على كافة المناطق في البلاد، وتخليصها من الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون

وفي مقابلة عبر برنامج "بانوراما" ورداً على سؤال حول إعتراض المجلس الرئاسي الأعلى على تقدم قوات حفتر إلى جنوب غرب العاصمة طرابلس، قال الخبير الليبي أن ذلك يعكس توجس لدى المجلس من قيام تلك الجماعات بشن عمليات إرهابية إنتقامية داخل العاصمة، بما فيها إستهداف أعضاء المجلس الرئاسي نفسه.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني