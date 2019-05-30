الكنيست يحل نفسه... فماذا عن صفقة القرن؟

تناقش الحلقة تصويت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على حلّ نفسه، والذهاب لانتخابات جديدة إثر فشل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بنيامين نتنياهو في هذه المهمة.

وقد صوّت لصالح مشروع قانون حل الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة 74 عضوا، من بينهم الأعضاء العرب العشرة.

© AP Photo / Ariel Schalit بعد دراما قانونية… حل الكنيست وإجراء الانتخابات الإسرائيلية الجديدة 17 سبتمبر المقبل

في المقابل أرض مشروع القرار 45 عضوا هم من أحزاب المعارضة "أزرق-أبيض"، وحزب "العمل" وحركة "ميرتس"، وتغيّب عضو كنيست واحد عن التصويت.

ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الجديدة، في 17 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكان عضو الكنيست عن حزب الليكود ميكي زوهر، تقدم بمشروع حل الكنيست، الأحد، في محاولة من نتنياهو للضغط على الأحزاب اليمينية للتوافق على حل لأزمة قانون التجنيد الذي يصر زعيم حزب "إسرائيل كلنا" وزير الدفاع السابق على إقراره، وترفضه الأحزاب الحريدية "يهدوت هتوراه" و"شاس".

جمال زحالقة- رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي والعضو السابق في الكنيست قال أن قرار الكنيست بحل نفسه يعود "لفشل بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة بعد فوز معسكره في الإنتخابات، وخلافاته مع إفيغدور ليبرمان — رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، إلى جانب ملف تجنيد اليهود المتزمتين، ما منعه من الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة".

زحالقه، وفي مقابلة عبر برنامج "بانوراما"، رأى أن حل الكنيست سيؤدي لمعركة إنتخابية جديدة، بعد تلقي نتنياهو لضربة قوية، إذ أصبح يواجه ملفات الفساد التي تلاحقه، وإلى جانب ذلك الحصول على قوة سياسية كافية، لمنع تقديمه للمحاكمة".

ورداً على سؤال، رأى زحالقة أن "قرار حل الكنيست يعطل العملية السياسية، إذ لا يمكن للولايات المتحدة أن تعلن عن خطة للمنطقة، كصفقة القرن، في خضم معركة انتخابية في إسرائيل".

النسخة الكاملة للقاء في الملف الصوتي…

أجرى الحوار: فهيم الصوراني