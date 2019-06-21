طهران واشنطن... حرب مع وقف التنفيذ

تناقش الحلقة تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة تجسس أمريكية مسيّرة لدى اختراقها المجال الجوي الإيراني، تقول واشنطن إنها كانت في المجال الدولي، فيما تصر إيران على أن الطائرة كانت تحلق في أجوائها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن "إيران ارتكبت خطأ جسيما بإسقاطها الطائرة"، لافتاً إلى أن شكل الرد سيحدد قريبا، مضيفاً أن لدى بلاده "ما يوثق ذلك".

من جانبه أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسوري أن "واشنطن هي المسؤولة عن جميع التداعيات الناجمة عما وصفه بـ"العدوان العسكري للطائرة الأمريكية المسيرة ضد أجواء إيران ويجب أن تتحمل المسؤولية إزاء ذلك".

كما أكد أن بلاده على استعداد تام للرد الحازم على أية خطوة عدوانية.

وفي موقف ذو دلالة أكد قائد قوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، أن الدفاع الجوي الإيراني امتنع عن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية ثانية من طراز P8 كان على متنها 35 جنديا أمريكيا.

الكاتب والمحلل السياسي الإيراني حسن هاني زادة، رأى في رده على سؤال حول احتمال أن تقوم واشنطن برد عسكري ضد طهران على خلفية إسقاط الطائرة الأمريكية بأن "إيران ستشعل المنطقة في حال فكرت الولايات المتحدة بالهجوم عليها".

واعتبر في مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما":

"أن أمريكا ستكون الخاسر من الحرب لأنها غير قادرة على خوض غمارها".

ولفت إلى أن "الإدارة الأمريكية تتريث في إتخاذ القرار بالرد، وتبحث عن مخرج للحفاظ على ماء الوجه".

وأوضح أن "لدى إيران أذرع في المنطقة، قادرة على إيذاء حلفاء واشنطن كإسرائيل وغيرها من دول المنطقة، في حال تورط هؤلاء بعمل عدواني ضد الجمهورية الإسلامية".

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني