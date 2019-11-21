الانتخابات في الجزائر... الجيش مع والشعب ضد

كما أوضح أن "إصرار الجيش على إجراء الانتخابات ينبع من مخاوفه من أن تقع البلاد في فراغ، تفقد فيه المؤسسات قدرتها إلى إدارة شؤون البلاد، والحفاظ على الاستقرار فيه".
ورداً على سؤال لفت الصيداوي إلى أن الحراك الشعبي في الجزائر تمايز عن نظيره في البلدان العربية الأخرى بطابعه السلمي، وفي نفس الوقت يترك المجال مفتوحاً لإجراء الانتخابات".
وكانت شوارع العاصمة الجزائر شهدت مظاهرات ليلية جابت شوارع العاصمة، وردد فيها المتظاهرون شعارات مناوئة للسلطة ورافضة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.
وحسب المعارضة، تهدف هذه الانتخابات إلى إعادة إنتاج النظام السياسي نفسه منذ الاستقلال، والذي يطالبون برحيله.
التفاصيل في الملف الصوتي...
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
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