العراق... ماذا بعد إقرار قانون مفوضوية الانتخابات؟

قال مدير عام وكالة "بغداد" الدولية، فؤاد الصافي، إن تصويت البرلمان العراقي على قانون مفوضية الانتخابات، يشكل أول الغيث على طريق الإصلاحات السياسية والدستورية في العراق، وجاء نتيجة طبيعية لاستقالة حكومة عادل عبد المهدي.

لكن الصافي أشار في حديث لـ"بانوراما"، إلى أن الشخصيات التي عكفت على وضع القانون الجديد غير مرحب بها من قبل الشارع العراقي، ما سيبقى قائمة المطالب حاضرة في الحراك الجماهيري إلى ان تحقق كافة مطالبه.

وحول تصريح مساعد وزير الدفاع الأمريكي جون رود أنه: "لا توجد نية لمغادرة الجنود الأمريكيين العراق"، لفت إلى أنها تأتي في إطار تبادل الرسائل غير المباشرة بين واشنطن وطهران، لا سيما أن تصريحات واشنطن بخصوص قواتها العاملة في العراق لطالنا كانت تتبدل ةتناقض سابقاتها.

هذا وينص القانون الجديد لمفوضية الإنتخابات في العراق على إحالة مسؤولي "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" الحالية للتقاعد، وتشكيل مفوضية جديدة لضمان انتخابات حرة ونزيهة.

كما نص القانون المكون من 27 فقرة على أن يكون أعضاء المفوضية من القضاة وليس الأحزاب، إضافة إلى أعضاء من مجلس القضاء في إقليم كردستان.

وفيما يخص تصريحات المسؤول الأمريكي فحسب خبراء عسكريون عراقيون، فإن واشنطن تتخذ من حجج محاربة الإرهاب وسيلة لبقاء العراق تحت سلطته والسيطرة عليه عسكريًا.

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني