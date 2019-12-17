القاهرة ودمشق... قاب قوسين أو أدنى من إعادة التطبيع؟

قال الخبير في الشؤون الإقليمية، محمد البحيري، أن التواصل بين القاهرة ودمشق لم ينقطع، حتى في ذروة الأزمة في سوريا.

وتابع البحيري في لقاء عبر "بانوراما"، تعليقاً على تصريحات الرئيس المصري عبد الفناح السياسي بخصوص سوريا، أن عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية أصبحت مسألة وقت، وأنها تحظى بتأييد أغلبية البلدان العربية.

وأوضح أن بعض الدول العربية خضعت لعملية "إغواء" في بداية الأزمة السورية، عندما جرى الترويج إلى أن السلطة في البلاد لن تصمد طويلاً"، ما جعل هذه الدول تسير Alexandr Yuriev هل نشهد تقاربا مصريا سوريا بعد تصريح السيسي بدعم الجيوش الوطنية؟

كلام البحيري جاء تعليقاً على تصريحات للسيسي، قال فيها إن سوريا بدأت تستعيد عافيتها، وأن حل الأزمة فيها يكمن في رفع الدول يدها عنها.

وكان السيسي قد لفت في خطاب له خلال فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ، إلى أن البعض "يعتقد أن مصالحه تظل قائمة في بقاء سوريا في حالة عدم استقرار".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني