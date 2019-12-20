الجيش السوري يبدأ بحسم "معركة إدلب الكبرى"

اعتبر الخبير في الشؤون الإقليمية، شادي مدانات، أن الظروف أصبحت مواتية أكثر من أي وقت مضى لحسم الجيش السوري وحلفاؤه معركة إدلب لتحرير المحافظة.

وأضاف مدانات في مقابلة مع برنامج "بانوراما" أن معركة إدلب كانت محسومة مسبقاً بانتظار ساعة الصفر، مضيفاً أن الجيش السوري "اعتمد تكتيكات ذكية، عبر تجميع المسلحين في إدلب، للقضاء عليهم هناك".

كما لفت إلى أن واشنطن وأنقرة هم من عارضوا في السابق حسم المعركة، لا سيما تركيا التي بنت أحلام كبيرة على نجاح المشروع الأمريكي، في أن تكون تركيا رأس الحربة وصاحبة الدور الرائد في مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي تحطم لاحقاً على صخرة سوريا وحلفائها.

يأتي ذلك فيما واصل الجيش السوري تقدمه بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي على حساب الفصائل والجماعات المسلحة المدعومة من تركيا في شمال غربي البلاد، وسط غارات جوية شنتها طائرات حربية سورية روسية بعد منتصف الليل وصباح اليوم الجمعة على أماكن في محيط سراقب ومدينة معرة النعمان وأطرافها.

وتعد منطقة إدلب معقلا للجماعات المسلحة المدعومة من تركيا، واتهمت روسيا تركيا مرارا بعدم الالتزام ببنود مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها بشأن استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

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إعداد وتقديم: فهيم الصوراني