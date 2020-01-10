الكونغرس يقيد ترامب... فهل سكتت طبول الحرب مع إيران؟

تناقش الحلقة تداعيات قرار الكونغرس الأمريكي بالحدّ من قدرة الرئيس دونالد ترامب على القيام بأيّ عمل عسكري ضدّ إيران، في مسعى من النوّاب إلى استعادة دور الكونغرس في قرارات شنّ الحروب.

وكان الديمقراطيّون اقترحوا نصّ القرار غير الملزم، بعد ضربة أمريكيّة أدت إلى مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، ردت عليها إيران بضربات صاروخية على قواعد أمريكية في العراق، كادت تؤدي إلى اندلاع مواجهة بين واشنطن وطهران.

وصوّت 224 نائبًا لمصلحة القرار، فيما عارضه 194، علمًا أنّ ثلاثة نوّاب جمهوريّين أيّدوا القرار الذي يُطالب الرئيس بعدم الإقدام على أيّ عمل عسكري ضدّ إيران من دون موافقة الكونغرس.

ومن شأن هذا القرار، الرمزيّ إلى حدّ كبير، أن يُطلق نقاشًا محتدمًا حول سلطات الحرب الرئاسيّة، في توقيت يشهد توتّرًا متصاعدًا مع طهران.

رئيس تحرير صحيفة كيهان العربي، جميل الظاهري، رأى أنه كان على الكونغرس الأمريكي أن يتنبه لسياسة ترامب المتهورة قبل ذلك، عندما انسحب بشكل أحادي الجانب من الإتفاق النووي مع إيران، لمنعه من الدخول بحرب ستكون نتائجها كارثية على واشنطن.

كما أضاف، في حوار عبر برنامج "بانوراما"، أن قرار الكونغرس، وإن كان يصب في خانة الصراع بين الديمقراطيين والجهوريين، يهدف إلى منع ترامب في توريط بلاده في حرب ستؤدي لمقتل أعداد كبيرة من الجنود الأمريكيين في المنطقة.

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إعداد وتقديم: فهيم الصوراني